VIDEO Avatar: Fire and Ash, debut cu încasări de 88 de milioane de dolari în box office-ul american / Filmlul a adus încasări de 345 de milioane de dolari la nivel global

Cel mai nou film din seria „Avatar”, „Fire and Ash”, a fost lansat în cinematografele cu încasări de 88 de milioane de dolari în Statele Unite ale Americii. Conform Variety, este un debut decent, deși reprezintă o scădere semnificativă față de weekendul de lansare al sequel-ului din 2022, „Avatar: The Way of Water”, care a înregistrat încasări de 134 de milioane de dolari în SUA.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Avatar 3”, al doilea cel mai mare debut din 2025

Vânzările inițiale de bilete la nivel global pentru „Avatar 3”, de la Disney și 20th Century, reprezintă al doilea cel mai mare debut din 2025, după un alt succes Disney, „Zootopia 2”, care a câștigat 500 de milioane de dolari în trei zile.

„Avatar: Fire and Ash” are cu siguranță un prag ridicat de atins în ceea ce privește așteptările cinematografice, deoarece primele două călătorii în Pandora au fost un succes răsunător, cu încasări de peste 2 miliarde de dolari la box-office-ul global. În plus, Disney a cheltuit 350 de milioane de dolari pentru producție și aproximativ 150 de milioane de dolari pentru promovare, ceea ce înseamnă că acest blockbuster cu buget mare trebuie să câștige foarte mulți bani pentru a-și justifica bugetul uriaș.

China, cea mai mare piață externă pentru „Avatar 3”

Publicul internațional va fi cheia succesului comercial al trilogiei. Aventura originală „Avatar” a câștigat suma colosală de 2,1 miliarde de dolari doar pe piețele externe, în timp ce sequel-ul a generat 1,65 miliarde de dolari din teritoriile străine.

În frunte se află China, unde „Fire and Ash” a început puțin mai puternic decât predecesorul său, cu 57,6 milioane de dolari, puțin peste debutul de 56 de milioane de dolari al „The Way of Water”. În afara Chinei, cele mai bune lansări în străinătate au fost Franța, cu 21,4 milioane de dolari, Germania, cu 18 milioane de dolari, Coreea, cu 13,6 milioane de dolari, și Regatul Unit, cu 11,9 milioane de dolari.

Disney a înregistrat, de asemenea, un succes în weekend, „Zootopia 2” colectând suma remarcabilă de 76,6 milioane de dolari în străinătate și 91 de milioane de dolari la nivel global în al patrulea weekend. Continuarea filmului de animație a fost un succes la box office-ul internațional, cu 990 de milioane de dolari până în prezent.