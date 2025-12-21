VIDEO „Digger”, următorul film cu Tom Cruise, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu, va fi lansat în 2026

Mult aşteptatul următor film al regizorului Alejandro Gonzalez Inarritu va fi lansat anul viitor şi are un titlu evocator: „Digger”. Primul poster şi un teaser al acestui film produs de Warner Bros şi Legendary Entertainment au fost lansate joi, cu un slogan care descrie pelicula drept „o comedie de proporţii catastrofale” şi cu o dată de lansare prevăzută pentru 2 octombrie 2026, informează revista Variety, citată de Agerpres.

„Digger”, care a fost filmat în Regatul Unit timp de şase luni, este primul film regizat de Inarritu în limba engleză după lungmetrajul „The Revenant” (2015). Acest proiect va fi produs şi regizat de Inarritu, pe baza unui scenarius scris de acesta în 2023 în colaborare cu cei doi coscenarişti ai filmului său „Birdman” (2014), Nicolas Giacobone şi Alexander Dinelaris, alături de Sabina Berman.

Tom Cruise va interpreta rolul lui Digger Rockwell. Deşi intriga exactă este încă secretă, Warner Bros. a oferit o descriere enigmatică a personajului interpretat de Tom Cruise, prezentându-l pe acesta drept „cel mai puternic om din lume”, care „porneşte într-o misiune frenetică pentru a dovedi că este salvatorul umanităţii înainte ca dezastrul pe care l-a declanşat să distrugă totul”.

Din distribuţie mai fac parte Sandra Huller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde şi Emma D’Arcy.

„Digger” este primul film cu Tom Cruise după ce starul hollywoodian a semnat un nou contract pentru a dezvolta şi a produce proiecte cinematografice în colaborare cu Warner Bros. Discovery în ianuarie. Precedentul său proiect realizat alături de acest studio a fost filmul „Edge of Tomorrow”, lansat în urmă cu peste un deceniu.

Data lansării din toamnă sugerează că „Digger” ar putea avea premiera la Festivalul de la Veneţia, unde Alejandro Gonzalez Inarritu şi-a prezentat cel mai recent film, „Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths”, care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună imagine în 2023. Tot la Veneţia, regizorul mexican a lansat „Birdman”, care a câştigat apoi Oscarul pentru cel mai bun film în 2015, precum şi „21 Grams”, în 2003.

Inárritu are, de asemenea, o legătură puternică cu Festivalul de la Cannes, unde a prezentat „Amores Perros”, filmul care i-a lansat cariera internaţională în urmă cu 25 de ani, precum şi lungmetrajele „Babel” şi „Biutiful”. Regizorul mexican a revenit pe Croazetă cu „Flesh and Sand” („Carne y Arena”), un scurtmetraj filmat în realitate virtuală care le oferă spectatorilor perspectiva migranţilor care trec graniţa dintre SUA şi Mexic cu ajutorul unui coiot. Acel film a câştigat un Oscar pentru realizări speciale în 2018.

Tom Cruise a putut fi văzut cel mai recent pe marile ecrane în filmele „Mission: Impossible – Dead Reckoning” şi „Top Gun: Maverick”.