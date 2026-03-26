HBO a lansat primul trailer pentru viitoarea serie „Harry Potter”, oferind publicului o primă imagine a aventurilor lui Harry, Ron și Hermione la Hogwarts. Sezonul 1 va fi difuzat în Crăciunul anului 2026, relatează Variety.

Trailerul îl arată pe Harry trăind în camera de sub scări la familia Dursley, fiind hărțuit de vărul său Dudley și criticat de mătușa Petunia. Viața sa se schimbă însă când primește scrisoarea de acceptare la Hogwarts. Hagrid îi introduce lui Harry lumea magiei, dezvăluindu-i informații despre părinții săi.

În Hogwarts Express, Harry se întâlnește cu Ron Weasley și Hermione Granger. Montajele din trailer arată explorarea școlii de magie, pregătirea pentru meciul de Quidditch și apariția unor personaje cheie, inclusiv Dumbledore, Snape, Draco Malfoy și McGonagall.

Distribuția principală îi include pe Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) și Arabella Stanton (Hermione Granger).

Printre ceilalți actori se numără John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Snape), Janet McTeer (McGonagall), Nick Frost (Hagrid), Paul Whitehouse (Argus Filch), Luke Thallon (Quirrell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Bel Powley și Daniel Rigby (Petunia și Vernon Dursley) și Katherine Parkinson (Molly Weasley).

Seria este concepută ca o adaptare fidelă a romanelor lui J.K. Rowling, fiecare sezon urmând să transpună în format vizual câte o carte din cele șapte. HBO a publicat anterior o imagine a lui Harry în mantia casei Gryffindor pe terenul de Quidditch.

Filmările au avut loc la Warner Bros. Studios din Leavesden, Marea Britanie. Showrunner-ul Francesca Gardiner supraveghează seria, iar Mark Mylod, regizor al serialului „Succession”, va conduce mai multe episoade. Producătorii executivi sunt J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts și David Heyman.

HBO promite că seria va readuce momente iconice din universul Harry Potter, de la sălile de clasă magice până la terenul de Quidditch, oferind atât fanilor vechi, cât și noilor spectatori, o experiență completă în lumea vrăjitorilor.