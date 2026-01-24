dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

James Cameron părăsește SUA și critică dur politica lui Donald Trump / „Nu mai vreau să văd fața lui Trump pe prima pagină”

George Radu
24 ianuarie 2026
James Cameron
James Cameron, Credit foto: Julia Mineeva/EGBN TV News/Alamy Live News / Alamy / Profimedia
Regizorul câștigător al Oscarului, James Cameron, și-a explicat recent mutarea în Noua Zeelandă și a criticat dur situația din Statele Unite, după ce a afirmat că țara „întoarce spatele științei” și ar fi complet nepregătită pentru o altă pandemie.

Într-un interviu recent, Cameron a explicat că pandemia de COVID-19 a fost motivul principal pentru care a decis să părăsească SUA. „După ce a lovit pandemia, Noua Zeelandă a eliminat complet virusul. De fapt, de două ori. A treia oară, când a apărut o variantă mutantă, a trecut prin restricții, dar aveau deja o rată de vaccinare de 98%. De aceea iubesc Noua Zeelandă. Oamenii de acolo sunt raționali, spre deosebire de Statele Unite, unde rata de vaccinare era de 62% și scade”, a declarat regizorul, citat de Variety.

Cameron a mai subliniat polarizarea extremă și lipsa de coeziune în SUA: „Unde ai prefera să trăiești? Într-un loc care crede în știință și unde oamenii pot lucra împreună pentru un scop comun, sau într-un loc unde toți sar la gâtul celorlalți, extrem de polarizat și care ar fi în haos complet dacă apare o altă pandemie?”

Regizorul a mai comentat că se simte mult mai în siguranță în Noua Zeelandă

„Cu siguranță simt că nu trebuie să citesc despre Trump pe prima pagină în fiecare zi. E dezgustător. E ceva plăcut la publicațiile din Noua Zeelandă, cel puțin pun știrile pe pagina a treia. Nu mai vreau să văd fața lui pe prima pagină. E ca și cum ai urmări un accident de mașină din nou și din nou”, a spus Cameron.

El a amintit și de motivele personale pentru care a ales Noua Zeelandă, pe lângă siguranță: „Nu sunt aici pentru peisaje, sunt aici pentru rațiune. Aici există respect și o cerere de respect, iar oamenii au statut egal în ceea ce privește persoana, asta voiam să experimenteze copiii mei”.

„America nu mai reprezintă nimic”

Cameron a mai criticat și direcția în care s-a îndreptat America sub Donald Trump: „Văd o întoarcere de la tot ce e decent. America nu mai reprezintă nimic dacă nu mai reprezintă ceea ce a reprezentat istoric. Devine o idee goală, și cred că o golesc cât de repede pot, în beneficiul propriu.”

Interviul a fost difuzat la scurt timp după ce regizorul a anunțat obținerea cetățeniei neozeelandeze.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

