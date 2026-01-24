Regizorul câștigător al Oscarului, James Cameron, și-a explicat recent mutarea în Noua Zeelandă și a criticat dur situația din Statele Unite, după ce a afirmat că țara „întoarce spatele științei” și ar fi complet nepregătită pentru o altă pandemie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un interviu recent, Cameron a explicat că pandemia de COVID-19 a fost motivul principal pentru care a decis să părăsească SUA. „După ce a lovit pandemia, Noua Zeelandă a eliminat complet virusul. De fapt, de două ori. A treia oară, când a apărut o variantă mutantă, a trecut prin restricții, dar aveau deja o rată de vaccinare de 98%. De aceea iubesc Noua Zeelandă. Oamenii de acolo sunt raționali, spre deosebire de Statele Unite, unde rata de vaccinare era de 62% și scade”, a declarat regizorul, citat de Variety.

Cameron a mai subliniat polarizarea extremă și lipsa de coeziune în SUA: „Unde ai prefera să trăiești? Într-un loc care crede în știință și unde oamenii pot lucra împreună pentru un scop comun, sau într-un loc unde toți sar la gâtul celorlalți, extrem de polarizat și care ar fi în haos complet dacă apare o altă pandemie?”

Regizorul a mai comentat că se simte mult mai în siguranță în Noua Zeelandă

„Cu siguranță simt că nu trebuie să citesc despre Trump pe prima pagină în fiecare zi. E dezgustător. E ceva plăcut la publicațiile din Noua Zeelandă, cel puțin pun știrile pe pagina a treia. Nu mai vreau să văd fața lui pe prima pagină. E ca și cum ai urmări un accident de mașină din nou și din nou”, a spus Cameron.

El a amintit și de motivele personale pentru care a ales Noua Zeelandă, pe lângă siguranță: „Nu sunt aici pentru peisaje, sunt aici pentru rațiune. Aici există respect și o cerere de respect, iar oamenii au statut egal în ceea ce privește persoana, asta voiam să experimenteze copiii mei”.

„America nu mai reprezintă nimic”

Cameron a mai criticat și direcția în care s-a îndreptat America sub Donald Trump: „Văd o întoarcere de la tot ce e decent. America nu mai reprezintă nimic dacă nu mai reprezintă ceea ce a reprezentat istoric. Devine o idee goală, și cred că o golesc cât de repede pot, în beneficiul propriu.”

Interviul a fost difuzat la scurt timp după ce regizorul a anunțat obținerea cetățeniei neozeelandeze.