Luna aprilie 2026 aduce o serie de premiere și reveniri așteptate, de la continuarea unor producții populare până la proiecte originale semnate de creatori cunoscuți, relatează BBC.

Printre cele mai discutate titluri se numără Euphoria și Half Man.

Reveniri și continuări

Unul dintre cele mai anticipate seriale este noul sezon din Euphoria, care marchează revenirea unor actori precum Zendaya și Sydney Sweeney, după o pauză de patru ani.

Povestea continuă în jurul personajelor ajunse la maturitate, abordând teme precum dependența și relațiile.

Tot în zona continuărilor, The Testaments extinde universul din The Handmaid’s Tale, urmărind noi personaje și revenirea lui Aunt Lydia, într-un cadru inspirat din romanul lui Margaret Atwood.

Serialul Beef revine cu sezonul al doilea, de această dată cu Oscar Isaac și Carey Mulligan în distribuție.

De asemenea, sitcomul clasic Malcolm in the Middle revine cu o continuare, în care Frankie Muniz reia rolul principal, alături de Bryan Cranston.

Producții noi și proiecte originale

Printre noutăți se numără Half Man, noul proiect al lui Richard Gadd, care explorează teme precum masculinitatea și relațiile disfuncționale.

Serialul Your Friends and Neighbors îl aduce în prim-plan pe Jon Hamm, într-o poveste despre un personaj care fură de la vecinii bogați, în timp ce James Marsden se alătură distribuției.

În zona comediei, Big Mistakes, semnat de Dan Levy, urmărește doi frați implicați într-o situație criminală neașteptată.

The Miniature Wife propune o abordare neconvențională a relațiilor de cuplu, cu Matthew Macfadyen și Elizabeth Banks în rolurile principale.

Alte titluri de urmărit

Lista este completată de producții precum The Audacity, o satiră despre industria tech, Margo’s Got Money Troubles, cu Elle Fanning în rol principal, sau Widow’s Bay, o combinație de comedie și horror.

De asemenea, Man on Fire aduce pe ecran o poveste inspirată din romanul lui A. J. Quinnell, cu Yahya Abdul-Mateen II în rol principal.

O lună variată pentru streaming

Per ansamblu, aprilie 2026 se conturează ca o perioadă bogată pentru platformele de streaming și televiziune, cu producții care acoperă o gamă largă de genuri, de la dramă și comedie până la thriller și science fiction. Revenirea unor titluri consacrate și lansarea unor proiecte noi indică un sezon competitiv pentru industrie.