„Nuremberg”, un proiect cinematografic care aduce pe ecran o perspectivă complexă despre un moment marcant din istoria modernă, va putea fi văzut în cinematografele din România din 10 decembrie, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Distribuit de T.R.I.B.E. Films, lungmetrajul îi are în distribuţie pe Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, Colin Hanks, John Slattery, alături de alţi importanţi actori americani şi europeni.

Filmul pune în lumină evenimentele şi cercetările din jurul primul proces de la Nürnberg, început pe 20 noiembrie 1945, în care au fost judecaţi şi condamnaţi liderii nazişti după cel de-al Doilea Război Mondial.

Trailerul filmului introduce publicului abordarea specială a regizorului şi scenaristului James Vanderbilt asupra evenimentelor petrecute în urmă cu 80 de ani.

După ce află că Hermann Göring (Russell Crowe) e în custodia forţelor americane şi că este chemat să iniţieze demersurile acuzării într-un proces internaţional fără precedent, procurorul şef Robert H. Jackson (Michael Shannon) merge la Nürnberg. În timpul documentării sale, află de la Douglas Kelley (Rami Malek), medicul psihiatru desemnat de comandamentul central să raporteze despre starea mentală a deţinuţilor nazişti, ce elemente din profilul psihologic al lui Göring sunt relevante pentru a-l pune în dificultate şi a obţine mărturii relevante care să-i demonstreze fără echivoc vinovăţia pentru crimele abominabile comise de nazişti.

„Filmul produs de Walden Media şi Project X Entertainment oferă o perspectivă captivantă asupra mecanismelor juridice şi psihologice care au stat la baza stabilirii responsabilităţii pentru crimele împotriva umanităţii. Nuremberg este în acelaşi timp un thriller epic şi un film important care vorbeşte despre putere, responsabilitate şi consecinţele faptelor umane. Într-o lume în care se uită sau se trec cu vederea ororile şi lecţiile trecutului, acest film aduce în prim-plan, într-un mod accesibil şi de impact, un moment istoric marcant, vorbind despre dreptate şi curajul de a înfrunta răul. Performanţele extraordinare ale unei distribuţii de excepţie, împreună cu măiestria echipei de producţie, fac ca fiecare scenă să fie captivantă şi memorabilă. Este un film pe care trebuie să-l vadă fiecare pentru a înţelege cât de fragile pot fi libertatea şi demnitatea umană şi cât de important este să fim vigilenţi faţă de pericolele dictaturilor şi abuzurilor de putere, chiar acum, în zilele noastre”, a declarat Cristian Anastasiu, T.R.I.B.E. Films.

O poveste captivantă, bazată pe fapte reale şi un roman de succes

Un thriller captivant, a cărui acţiune se petrece în Germania postbelică, „Nuremberg” este bazat pe cartea „The Nazi and the Psychiatrist” de Jack El-Hai şi urmăreşte desfăşurarea procesului ce a stabilit pentru prima dată, la scară internaţională, că liderii unui regim pot fi traşi la răspundere pentru crime împotriva umanităţii. Filmul explorează atât dimensiunea legală, cât şi cea umană, punând în prim-plan dilemele morale şi psihologice ale acuzaţilor şi ale judecătorilor. Este un portret al cruzimii şi aroganţei puterii, dar şi al curajului şi integrităţii celor care au crezut în lege şi în dreptate, lăsând la o parte jocurile politice, chiar atunci când întreaga lume părea să fie martoră la tragedii fără precedent.

„Acest film nu este doar o dramatizare a evenimentelor istorice, ci un apel la conştiinţa publică, la înţelegerea pericolelor ideologiilor extremiste şi la responsabilitatea individuală în faţa răului”, declară James Vanderbilt.

Distribuţia de staruri este completată de Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek şi Andreas Pietschmann.

O echipă de producţie de talie mondială

„Nuremberg” este rezultatul colaborării unor profesionişti de renume internaţional. Dariusz Wolski, ASC, este responsabil de imaginea filmului, în timp ce Eve Stewart, nominalizată de patru ori la Oscar, a creat decoruri care redau fidel atmosfera istorică a Germaniei postbelice. Costumele impecabile şi autentice, realizate de Bartholomew Cariss, împreună cu machiajul şi coafura semnate de Jan Sewell, au întregit universul vizual al filmului, oferind autenticitate şi profunzime fiecărui personaj. Tom Eagles A.C.E., editorul filmului, şi Brian Tyler, compozitorul muzicii originale, completează experienţa cinematografică cu un ritm narativ şi o coloană sonoră care amplifică tensiunea şi gravitatea poveştii.

Echipa de producţie include nume marcante precum Richard Saperstein, Bradley J. Fischer, Frank Smith, William Sherak şi Cherilyn Hawrysh, care au asigurat resursele, coordonarea şi calitatea execuţiei unui proiect de amploare internaţională. Experienţa şi expertiza lor au transformat filmul într-un veritabil eveniment cultural, care combină excelenţa artistică cu responsabilitatea istorică.

Implicarea expertului Michael Berenbaum în calitate de consultant istoric şi sursa literară a cărţii lui Jack El-Hai conferă filmului acurateţe şi profunzime.

„Nuremberg” nu este doar un film istoric, este o lecţie importantă despre pericolele dictaturilor, despre responsabilitate morală şi despre modul în care oamenii obişnuiţi pot fi conduşi către fapte de o gravitate inimaginabilă.