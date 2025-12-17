dark
Warner Bros. Discovery respinge oferta de 108 miliarde de dolari din partea Paramount

Redacția TechRider
17 decembrie 2025
Netflix ar dori să achiziționeze Warner Bros potrivit unor surse
Photo by Dmitry Kropachev on Unsplash
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery (WBD) a respins, miercuri, oferta de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Skydance, motivând că aceasta nu a oferit garanții financiare adecvate, relatează Reuters, citată de Mediafax.

Într-o scrisoare adresată acționarilor, divulgată într-un document oficial, consiliul de administrație a scris că Paramount a „indus în eroare în mod constant” acționarii Warner Bros. În plus, consiliul de administrație al WBD a mai subliniat că oferta Paramount de 30 de dolari pe acțiune era garantată în totalitate sau „susținută” de familia Ellison, condusă de miliardarul și CEO-ul Oracle, Larry Ellison.

Informația vine în contextul în care anterior, Warner Bros și-a sfătuit acționarii să respingă oferta Paramount din mai multe motive, printre care îngrijorarea cu privire la modul în care ar fi finanțată tranzacția, scrie BBC.

Pe de altă parte, Paramount a afirmat că oferta sa era „superioară” față de acordul în valoare de 72 de miliarde de dolari pe care Warner Bros l-a încheiat cu Netflix.

Gigantul media a fost scos la vânzare în luna octombrie, după ce a primit „multiple” manifestări de interes din partea potențialilor cumpărători, inclusiv abordări din partea Paramount Skydance. În data de 5 decembrie, Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat încheierea unui acord în valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari. Acordul prevede achiziția studiourilor de film și de televiziune, precum și a diviziei de streaming a Warner Bros Discovery.

La trei zile după acordul dintre Netflix și WBD, pe 8 decembrie, Paramount făcuse o ofertă ostilă mai mare cu 17,6 miliarde de dolari, în încercarea de a surclasa Netflix.

