Warner Bros. pregătește un nou film inspirat din universul „Stăpânul Inelelor”

Warner Bros. a anunțat dezvoltarea unui spin-off plasat în universul „Stăpânul Inelelor”, intitulat „Umbrele trecutului”, potrivit Variety, transmite Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Scenariul filmului va fi scris de actorul de comedie Stephen Colbert, după ce își va încheia activitatea la emisiunea The Late Show with Stephen Colbert, programată pentru luna mai a acestui an. Colaborarea la scenariu îl implică și pe fiul său, Peter McGee, iar producător va fi și Peter Jackson, creatorul trilogiei originale „Stăpânul Inelelor”.

„Umbrele trecutului” se va inspira din capitolele omise din Frăția Inelului

„Umbrele trecutului” se va inspira din capitolele omise din Frăția Inelului, primul volum al trilogiei lui J.R.R. Tolkien, oferind astfel o poveste nouă în același univers fantastic. Lansarea filmului va urma evenimentele din „Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum”, un alt proiect al francizei regizat de Andy Serkis, care îl va readuce pe ecran în rolul lui Gollum, alături de actori emblematici precum Elijah Wood și Ian McKellen.

Stephen Colbert, fan declarat al universului Tolkien, a explicat că povestea sa va completa lacunele adaptării cinematografice realizate de Peter Jackson în 2001. Aceasta nu este prima colaborare a lui Colbert cu Jackson: în 2013, actorul a avut un rol secundar în Hobbitul: Dezolarea lui Smaug, iar în 2019 a regizat scurtmetrajul Darrylgorn, cu Ian McKellen, Viggo Mortensen și Elijah Wood.

Viggo Mortensen a anunțat că nu va reveni în rolul lui Aragorn

Universul „Stăpânul Inelelor” a fost creat de J.R.R. Tolkien în anii 1950, după succesul romanului Hobbitul din 1937. Adaptările cinematografice ale lui Peter Jackson, lansate între 2001 și 2003, au câștigat 17 premii Oscar, dintre care 11 pentru partea finală, Întoarcerea Regelui. De asemenea, Jackson a regizat trilogia Hobbitul între 2012 și 2014.

În ceea ce privește personajele, Viggo Mortensen a anunțat că nu va reveni în rolul lui Aragorn în „Vânătoarea lui Gollum”, zvonurile sugerând că refuzul său ar fi legat de tehnologia de reducere a îmbătrânirii folosită în film. Noul actor care va interpreta rolul lui Aragorn nu a fost încă anunțat, dar Henry Cavill, starul din The Witcher, este luat în considerare pentru parte.

Warner Bros. continuă, astfel, expansiunea francizei „Stăpânul Inelelor”, pregătind atât spin-off-ul „Umbrele trecutului”, cât și filmul „Vânătoarea lui Gollum”, programat pentru lansare în 2027.