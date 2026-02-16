Grupul media Warner Bros. Discovery analizează posibilitatea de a redeschide negocierile cu Paramount Skydance, după ce a primit o ofertă revizuită din partea acesteia, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Discuțiile au loc într-un moment delicat pentru companie, care acceptase deja, la finalul anului trecut, o tranzacție de vânzare a studioului Warner Bros. și a platformei de streaming HBO Max către Netflix. Oferta Netflix era evaluată la 27,75 dolari pe acțiune, într-o tranzacție ce ridica valoarea totală a întreprinderii la aproximativ 82,7 miliarde de dolari, din care circa 72 de miliarde reprezentau valoarea capitalului propriu.

Între timp însă, Paramount Skydance a venit cu o ofertă ostilă de 30 de dolari pe acțiune, iar cea mai recentă revizuire a acesteia pare să fi determinat consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery să reanalizeze situația.

O ofertă mai agresivă și presiune asupra Netflix

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, membrii board-ului discută dacă noua structură propusă de Paramount ar putea conduce la o tranzacție mai avantajoasă pentru acționari sau, cel puțin, ar putea forța Netflix să își majoreze oferta.

Deși există în continuare rezerve privind anumite aspecte ale propunerii înaintate de Paramount, este pentru prima dată când conducerea Warner Bros. ia în calcul în mod real că alternativa ar putea genera o valoare superioară celei deja convenite. În acest context, o eventuală reluare a negocierilor ar putea declanșa o a doua rundă de licitații, cu Netflix revenind la masa tratativelor cu o ofertă îmbunătățită.

Atât Paramount, cât și Netflix au transmis semnale că sunt dispuse să își ajusteze ofertele pentru a securiza tranzacția. Directorul executiv al Paramount, David Ellison, a declarat că propunerea actuală nu este „ultima și definitivă”, lăsând deschisă posibilitatea unor concesii suplimentare. La rândul său, Netflix a comunicat acționarilor că există spațiu pentru revizuirea ofertei inițiale.

Termeni financiari mai flexibili

Elementul care pare să fi schimbat dinamica negocierilor este îmbunătățirea recentă a ofertei Paramount Skydance. Compania a propus un mecanism prin care ar plăti sume suplimentare pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu este finalizată, reducând astfel riscul de întârziere pentru acționari.

În plus, Paramount s-a arătat dispusă să acopere taxa de reziliere pe care Warner Bros. Discovery ar trebui să o plătească Netflix în cazul în care ar renunța la acordul deja semnat. Această concesie ar diminua semnificativ costurile unei eventuale schimbări de partener și ar facilita reluarea negocierilor.

Conform Bloomberg, dacă Warner Bros. decide să redeschidă oficial discuțiile cu Paramount, compania va trebui să notifice în prealabil Netflix, conform termenilor acordului existent.

Un moment decisiv pentru industria media

Miza este una majoră, într-un sector aflat în plină transformare, marcat de consolidări, presiuni pe profitabilitate și competiție acerbă pe piața de streaming. Controlul asupra unor active precum studiourile Warner Bros. și HBO Max ar putea redefini echilibrul de putere între marile platforme globale.

În funcție de decizia board-ului, următoarele săptămâni ar putea aduce fie confirmarea acordului cu Netflix, fie relansarea unei competiții între giganți pentru preluarea unuia dintre cele mai valoroase portofolii media din industrie.