Monitoarele cu rate de refresh foarte ridicate, performanța competitivă și implicarea reală a brandurilor în comunitate conturează deja direcția în care se îndreaptă experiența de gaming din România. Aceste tendințe reies dintr-un studiu amplu realizat de AGON by AOC în cadrul Gaming Marathon, cel mai mare eveniment online dedicat gamingului din România.

Cercetarea se bazează pe răspunsurile a peste 2.000 de participanți, colectate atât prin intermediul creatorilor de conținut implicați în eveniment, cât și prin platforma gaming-marathon.ro. Rezultatele oferă o imagine detaliată a unei comunități mature, exigente și profund orientate spre performanță.

O comunitate activă, construită în jurul competiției și al platformei PC

Datele indică un public extrem de activ, cu o preferință clară pentru jocurile competitive. Peste 60% dintre respondenți declară că joacă în principal FPS-uri și tactical shooters, ceea ce confirmând statutul de referință al unor titluri precum Counter-Strike în ecosistemul local de gaming. 20% dintre participanți se orientează către jocuri de tip Battle Royale și Survival, în timp ce RPG-urile și titlurile open-world sunt preferate de 13% dintre respondenți. Jocurile de strategie și MOBA cumulează aproximativ 6%, ceea ce reflectă o diversitate de gusturi, dar și o dominantă clară a gamingului competitiv.

Nivelul de implicare este susținut și de frecvența sesiunilor de joc. Aproape jumătate dintre respondenți (48%) petrec mai mult de două ore pe zi jucând, iar alți 20,1% alocă zilnic între una și două ore acestei activități. 16,7% joacă de patru până la șase ori pe săptămână, în timp ce 15,1% se limitează la una până la trei sesiuni săptămânale. Per ansamblu, profilul rezultat este cel al unui public consecvent, pentru care gamingul nu mai este o activitate ocazională, ci parte integrantă a rutinei zilnice.

În ceea ce privește platformele, PC-ul își consolidează poziția dominantă, fiind ales de peste 70% dintre respondenți. Gamingul pe mobil este preferat de 15%, consolele de aproximativ 8%, iar 5% dintre jucători folosesc alternativ PC-ul și consola. Această distribuție reflectă atât specificul genurilor preferate, cât și avantajele clare ale PC-ului în jocurile competitive, unde precizia controlului și flexibilitatea hardware sunt esențiale.

High refresh rate-ul, noul standard al setup-ului de gaming

Pentru gamerii români, monitorul este perceput drept elementul central al unui setup orientat spre performanță. Refresh rate-ul ridicat, input lag-ul scăzut și claritatea imaginii sunt criteriile care primează în alegerile lor.

Preferințele sunt deja bine conturate: peste 62% dintre respondenți folosesc sau își doresc monitoare cu rate de refresh de peste 240 Hz. Segmentul 240–320 Hz este cel mai popular, ales de 42,9% dintre participanți, în timp ce 19,5% optează pentru modele de 360 Hz sau chiar mai mult. Deși monitoarele cu 144 Hz sau 165–180 Hz rămân relevante, acestea sunt tot mai des percepute ca un prag minim, fiind depășite de cererea pentru afișare ultra-fluidă și timpi de răspuns extrem de rapizi.

Și dimensiunea ecranului reflectă aceeași orientare pragmatică spre performanță. Monitoarele de 24–25 de inci, considerate standardul industriei esports, sunt preferate de 47,1% dintre respondenți. Modelele de 27 de inci ocupă poziția secundă, cu 31,5%, fiind alese de jucătorii care caută un compromis între competitivitate și imersiune vizuală. Formatele mai mari – inclusiv monitoarele de 32 de inci și cele ultra-wide – cumulează puțin peste 21%, indicând un interes de nișă, dar aflat în creștere, pentru experiențe mai cinematice.

Brandurile care contează sunt cele care se implică

Studiul analizează și modul în care gamerii percep brandurile active în ecosistemul de gaming. Peste 90% dintre respondenți declară că au o opinie pozitivă sau foarte bună despre companiile care susțin evenimente de gaming, colaborează cu creatori de conținut și se implică constant în comunitate.

Rezultatul subliniază importanța autenticității. Gamerii români sunt receptivi la brandurile care le înțeleg pasiunile, comunică direct și contribuie concret la dezvoltarea ecosistemului local, nu doar prin produse, ci și prin prezență și suport pe termen lung.

„Datele colectate confirmă un trend clar: gamerii din România își aliniază tot mai mult setup-urile către tehnologii de afișare avansate, fluiditate ridicată și performanță competitivă. Pentru noi, această evoluție nu este o surpriză, deoarece suntem constant aproape de comunitatea locală de gaming și dezvoltăm tehnologii care să țină pasul cu nivelul lor de joc”, a declarat Cristian Bucur, Sales Director South Eastern Europe în cadrul MMD și AOC.