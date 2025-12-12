dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

The Game Awards: „Clair Obscur: Expedition 33”, desemnat jocul anului 2025 / Sandfall anunță un nou DLC

Ștefan Munteanu
12 decembrie 2025
Screenshot din timpul unui cutscene în jocul video Clair Obscur: Expedition 33
Sursa foto: Sandfall Interactive
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Clair Obscur: Expedition 33 este câștigătorul The Game Awards, obținând 9 din 11 nominalizări, inclusiv Jocul anului. Pentru a sărbători, Sandfall Interactive a urcat pe scenă pentru a anunța lansarea DLC-ul anunțat anterior, conform IGN. Printre premianții de la The Game Awards se numără și cel mai așteptat joc al anului, GTA 6.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Expedition 33, câștigător în nouă categorii

Actualizarea, anunțată încă din luna octombrie, este gratuită. La momentul respectiv, studioul Sandfall a spus că va include un nou dungeon, inamici, șefi și multe altele, localizări în limbi noi, costume noi și „și mai multe surprize”. De asemenea, studioul a lansat și un trailer care pare să ne prezinte mai mult la ce să ne așteptăm.

Pe lângă titlul anului, Expedition 33 a câștigat și premii precum cea mai bună narațiune, cea mai bună regie artistică sau cea mai bună coloană sonoră. Printre premianți se află și Counter-Strike 2 (cel mai bun joc e-sports), DOOM: The Dark Ages (inovație în accesibilitate) sau No Man’s Sky (cel mai bun joc în desfășurare). Și GTA 6 a câștigat un premiu, pentru cel mai așteptat joc al anului.

Lista totală a câștigătorilor The Game Awards arată astfel:

  • Jocul anului: Clair Obscur: Expedition 33
  • Premiul Players’ Voice: Wuthering Waves
  • Cea mai bună regie de joc: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cea mai bună narațiune: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cea mai bună regie artistică: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cea mai bună coloană sonoră și muzică: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cel mai bun design audio: Battlefield 6
  • Cea mai bună interpretare: Jennifer English (Maelle în Clair Obscur: Expedition 33)
  • Jocuri cu impact: South of Midnight
  • Cel mai bun joc în curs de desfășurare: No Man’s Sky
  • Cel mai bun joc independent: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cel mai bun joc pentru mobil: Umamusume: Pretty Derby
  • Cel mai bun suport comunitar: Baldur’s Gate 3
  • Inovație în accesibilitate: DOOM: The Dark Ages
  • Cel mai bun joc VR/AR: The Midnight Walk
  • Cel mai bun joc de acțiune: Hades II
  • Cel mai bun joc de acțiune/aventură: Hollow Knight: Silksong
  • Cel mai bun joc de rol: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cel mai bun joc de luptă: Fatal Fury: City of the Wolves
  • Cel mai bun joc pentru familie: Donkey Kong Bananza
  • Cel mai bun joc de simulare/strategie: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Cel mai bun joc de sport/curse: Mario Kart World
  • Cel mai bun joc multiplayer: ARC Raiders
  • Creatorul de conținut al anului: MoistCr1TiKaL
  • Cel mai bun joc indie debutant: Clair Obscur: Expedition 33
  • Cea mai bună adaptare: The Last of Us Sezonul 2
  • Cel mai așteptat joc: GTA 6
  • Cel mai bun joc eSports: Counter-Strike 2
  • Cel mai bun atlet eSports: Chovy
  • Cea mai bună echipă de eSports: Team Vitality
  • TGA Game Changer: Girls Make Games

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...