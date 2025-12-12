The Game Awards: „Clair Obscur: Expedition 33”, desemnat jocul anului 2025 / Sandfall anunță un nou DLC

Clair Obscur: Expedition 33 este câștigătorul The Game Awards, obținând 9 din 11 nominalizări, inclusiv Jocul anului. Pentru a sărbători, Sandfall Interactive a urcat pe scenă pentru a anunța lansarea DLC-ul anunțat anterior, conform IGN. Printre premianții de la The Game Awards se numără și cel mai așteptat joc al anului, GTA 6.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Expedition 33, câștigător în nouă categorii

Actualizarea, anunțată încă din luna octombrie, este gratuită. La momentul respectiv, studioul Sandfall a spus că va include un nou dungeon, inamici, șefi și multe altele, localizări în limbi noi, costume noi și „și mai multe surprize”. De asemenea, studioul a lansat și un trailer care pare să ne prezinte mai mult la ce să ne așteptăm.

Pe lângă titlul anului, Expedition 33 a câștigat și premii precum cea mai bună narațiune, cea mai bună regie artistică sau cea mai bună coloană sonoră. Printre premianți se află și Counter-Strike 2 (cel mai bun joc e-sports), DOOM: The Dark Ages (inovație în accesibilitate) sau No Man’s Sky (cel mai bun joc în desfășurare). Și GTA 6 a câștigat un premiu, pentru cel mai așteptat joc al anului.

Lista totală a câștigătorilor The Game Awards arată astfel:

Jocul anului: Clair Obscur: Expedition 33

Premiul Players’ Voice: Wuthering Waves

Cea mai bună regie de joc: Clair Obscur: Expedition 33

Cea mai bună narațiune: Clair Obscur: Expedition 33

Cea mai bună regie artistică: Clair Obscur: Expedition 33

Cea mai bună coloană sonoră și muzică: Clair Obscur: Expedition 33

Cel mai bun design audio: Battlefield 6

Cea mai bună interpretare: Jennifer English (Maelle în Clair Obscur: Expedition 33)

Jocuri cu impact: South of Midnight

Cel mai bun joc în curs de desfășurare: No Man’s Sky

Cel mai bun joc independent: Clair Obscur: Expedition 33

Cel mai bun joc pentru mobil: Umamusume: Pretty Derby

Cel mai bun suport comunitar: Baldur’s Gate 3

Inovație în accesibilitate: DOOM: The Dark Ages

Cel mai bun joc VR/AR: The Midnight Walk

Cel mai bun joc de acțiune: Hades II

Cel mai bun joc de acțiune/aventură: Hollow Knight: Silksong

Cel mai bun joc de rol: Clair Obscur: Expedition 33

Cel mai bun joc de luptă: Fatal Fury: City of the Wolves

Cel mai bun joc pentru familie: Donkey Kong Bananza

Cel mai bun joc de simulare/strategie: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Cel mai bun joc de sport/curse: Mario Kart World

Cel mai bun joc multiplayer: ARC Raiders

Creatorul de conținut al anului: MoistCr1TiKaL

Cel mai bun joc indie debutant: Clair Obscur: Expedition 33

Cea mai bună adaptare: The Last of Us Sezonul 2

Cel mai așteptat joc: GTA 6

Cel mai bun joc eSports: Counter-Strike 2

Cel mai bun atlet eSports: Chovy

Cea mai bună echipă de eSports: Team Vitality

TGA Game Changer: Girls Make Games