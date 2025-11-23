Compania EA a anunțat modificări majore pentru viitorul francizei sale de jocuri de curse F1. În loc să lanseze un joc complet nou în 2026, dezvoltatorul va opta pentru o extensie plătită a jocului F1 2025, parte a ceea ce compania numește „o resetare strategică a francizei F1”. Următorul joc complet, descris drept o experiență „reimaginată”, este programat pentru 2027, anunță The Verge.

Expansiunea din 2026 va fi un „update de conținut premium”, menit să alinieze jocul la schimbările majore care vor avea loc în Formula 1, cu noi mașini, reguli sportive, echipe și piloți. Reprezentanții EA precizează că momentul exact al lansării și prețul DLC-ului vor fi anunțate pe parcursul anului viitor. Schimbările din configurația mașinilor F1 vor fi integrate în acest update, pentru a oferi o experiență cât mai fidelă fanilor.

Viitorul joc complet din 2027

EA a oferit detalii limitate despre jocul complet programat pentru 2027, însă compania promite o „reprezentare profund autentică și inovatoare a acțiunii și emoției Formula 1, reimaginată într-o experiență mai amplă, cu noi modalități de joc pentru fanii din întreaga lume”.

Această lansare face parte dintr-o investiție strategică pe mai mulți ani în franciza EA Sports F1, cu sprijinul Formula One Management și al echipelor de Formula 1.

Apple mizează și ea puternic pe F1, după ce a semnt un acord major pe mai mulți ani pentru a transmite cursele F1 pe Apple TV în SUA începând de anul viitor.