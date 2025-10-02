EXCLUSIV VIDEO INTERVIU George Lemnaru, CEO Green Horse Games: Jocurile pe care le dezvoltăm sunt, de fapt, „comunități gamificate” / Interacțiunea dintre oameni, cheia succesului

Interacțiunea dintre oameni reali este „magia” care a dus la succesul jocurilor mobile create de studioul românesc Green Horse Games, a declarat CEO-ul și fondatorul său, George Lemnaru, într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro.

„Primul nostru joc de succes a fost în zona fotbalul și este, în continuare, cel mai de succes joc al nostru. Asta și pentru că suntem pasionați de subiect – de fotbal. Ce a adus succesul a fost în primul rând componenta de echipă și de grup. Majoritatea jocurilor de fotbal se concentrează fie pe tine ca jucător, fie pe tine ca manager.

Noi am adus în prim-plan interacțiunea între oameni reali, iar asta este magia. Jocul se duce într-un plan secund, iar ce este important este grupul, experiențele pe care le ai cu colegii de echipă”, a explicat Lemnaru, în marja Conferinței How to Web din București.

„Comunități gamificate”

El a mai afirmat că jocurile pe care le dezvoltă Green Horse Games sunt, de fapt, „comunități gamificate”.

„De exemplu, Football Rivals, unul dintre jocurile noastre, se bazează foarte mult pe ideea de echipă și de a câștiga împreună meciurile”, a precizat fondatorul start-up-ului de gaming.

Provocările dezvoltării

Football Rivals, joc free-to-play, a fost descărcat de peste 5 milioane de ori din magazinul de aplicații Google. Pentru a ajunge la acest succes, studio-ul românesc a trebuit să își crească șansele de succes, administrând elementele de inovație și riscurile de eșec.

„Dezvoltarea de IP propriu este o zonă mai dificilă – high risk, high reward. Sunt șanse mari să nu reușești, dar dacă funcționează, potențialul este foarte mare. (…) Foarte important este ca tu să înveți cum să păstrezi ce funcționează și să modifici ce nu a funcționat, astfel încât, în următoarea iterație șansele tale de reușită să crească”, a precizat George Lemnaru.

Inteligența artificială în producția jocurilor

Întrebat dacă Green Horse Games folosește inteligența artificială în dezvoltarea și îmbunătățirea jocurilor, el a conformat că este utilizată deja în cercetare, grafică, programare, game design și comunicarea cu jucătorii. Însă, deși sunt „unelte foarte productive care te ajută”, antreprenorul a menționat că instrumentele AI ar trebui implementate numai atunci când este necesar, nu „pentru că sună bine și vorbește toată lumea despre ele”.

Echilibrul dintre microtranzacții și experiența jucătorilor

În legătură cu elementele de monetizare din jocurile free-to-play lansate de Green Horse Games, Lemnaru a menționat faptul că trebuie să existe „un echilibru sensibil” între microtranzacții și experiența jucătorilor.

„Majoritatea jucătorilor noștri nu cheltuie niciun ban, joacă complet gratuit. Și suntem foarte ok cu lucrul ăsta. De asemenea, este important ca în momentul în care te-ai decis să cumperi un bun virtual, experiența ta să fie foarte plăcută. Și mai important este ca jocul tău să nu fie afectat de faptul că nu cumperi”, a adăugat CEO-ul studioului.

Talente în industria gaming-ului și viziunea despre viitor

Gaming-ul este o lume competitivă, unde companiile concurează pentru a atrage și păstra talentele tech, de la programatori până la specialiști în UX. George Lemnaru a remarcat faptul că avantajul Green Horse Games este că dezvoltă propriul IP, ceea ce permite un feedback mai puternic în procesul de dezvoltare a jocurilor. Un alt element enumerat de el este lipsa know-how-ului în industria din România, ceea ce a facilitat formarea membrilor echipei în cadrul companiei.

Totodată, vorbind despre cum ar putea arăta viitorul gaming-ului în Europa de Est în următorii cinci ani, antreprenorul a spus că nu se așteaptă ca industria să scadă. În plus, el consideră că prezența game design-ului ar putea să crească în special în educație, unde sistemul „are nevoie de gamificare”.

Redăm mai jos interviul integral:

Reporter: Cum a început povestea ta în antreprenoriat și care a fost momentul-cheie care te-a convins să pui bazele Green Horse Games? De ce ai ales un start-up în industria de gaming?

George Lemnaru: „Am început în 2003 cu primul meu proiect. Am lansat un magazin online de produse de sănătate, de altfel primul magazin online de acest fel din România. După câțiva ani, prin 2006, mi-am dat seama că cel mai mare potențial era în zona «.com». Atunci am venit cu un concept de care eram foarte pasionat: am început să dezvolt un simulator geopolitic și macroeconomic, eRepublik.com.

Deși nu aveam experiență și la început nici nu îl gândeam ca pe un joc, ci mai degrabă ca pe un simulator, proiectul a crescut frumos și a devenit o companie de succes. Mai târziu, aceasta a fost cumpărată de Stillfront Group. În 2013 am luat-o de la capăt cu Green Horse Games, tot în zona de gaming, pentru că asta știam și asta îmi plăcea – era o pasiune. Jocurile pe care le dezvoltăm sunt, de fapt, «comunități gamificate».

De exemplu, Football Rivals, unul dintre jocurile noastre, se bazează foarte mult pe ideea de echipă și de a câștiga împreună meciurile. Football Rivals este simplu de înțeles, nu consumă mult timp și se bazează foarte mult pe ideea de grup”.

Rep: Green Horse Games este cunoscut pentru jocuri precum Football Rivals, care a ajuns la peste 5 milioane de descărcări în Google Play. Care este rațiunea strategică din spatele alegerii acestui segment, față de alte tipuri de jocuri mobile?

GL: „Primul nostru joc de succes a fost în zona fotbalul și este, în continuare, cel mai de succes joc al nostru. Asta și pentru că suntem pasionați de subiect, de fotbal. Ce a adus succesul a fost în primul rând componenta de echipă și de grup. Majoritatea jocurilor de fotbal se concentrează fie pe tine ca jucător, fie pe tine ca manager. Noi am adus în prim-plan interacțiunea între oameni reali, iar asta este magia. Jocul se duce într-un plan secund, iar ce este important este grupul, experiențele pe care le ai cu colegii de echipă”.

Rep: Care sunt principalele obstacole în dezvoltarea jocurilor multiplayer pe mobil și cum le depășiți?

GL: „Există două abordări: fie dezvolți pentru alte companii (outsourcing) și mare parte din industria românească face lucrul acesta, fie creezi propriul IP. Dezvoltarea de IP propriu este o zonă mai dificilă – high risk, high reward. Sunt șanse mari să nu reușești, dar dacă funcționează, potențialul este foarte mare. Cum îți crești șansele să ai succes? În primul rând, administrând inovația. Cum poți să administrezi cât mai bine inovația? Administrând eșecul.

Modul în care administrezi eșecul este foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care dezvolți un joc ar trebui să vii cu foarte multe lucruri inovative. Multe dintre ele nu vor reuși. Și foarte important este ca tu să înveți cum să păstrezi ce funcționează și să modifici ce nu a funcționat, astfel încât, în următoarea iterație șansele tale de reușită să crească”.

Rep: Folosiți tehnologii emergente – inteligență artificială, machine learning – în dezvoltarea și îmbunătățirea jocurilor?

GL: „Absolut. Cred că sunt unelte foarte productive care te ajută. Acum, ce este important este să le implementezi pentru că ai nevoie de ele, pentru că te ajută, nu pentru că sună bine și vorbește toată lumea despre ele”.

Rep: În ce măsură le folosiți în dezvoltare?

GL: „În research, grafică, programare, game design, în comunicare cu jucătorii”.

Rep: Cum abordați echilibrul dintre monetizare și experiența jucătorului – de exemplu, microtranzacții versus satisfacția utilizatorilor?

GL: „Este un echilibru sensibil. E clar că monetizarea nu trebuie să îți afecteze experiența de joc. De asemenea, este important ca în momentul în care te-ai decis să cumperi un bun virtual, experiența ta să fie foarte plăcută. Și mai important este ca jocul tău să nu fie afectat de faptul că nu cumperi.

Majoritatea jucătorilor noștri nu cheltuie niciun ban, joacă complet gratuit. Și suntem foarte ok cu lucrul ăsta. Ne bucurăm că folosesc jocul și au experiențe plăcute. Pe de altă parte, ajută că avem mai mulți oameni care fac jocul mai bogat, mai animat”.

Rep: Ați primit feedback din partea utilizatorilor care nu investesc bani în joc? Simt vreo diferență fața de cei care achiziționează diverse pachete?

GL: „Astfel de feedback vei primi în mod constant. Inclusiv dacă faci jocul free to play, vor exista oameni care vor spune că jocul este incorect”.

Rep: Adică există utilizatori free care s-au plâns că cei care bagă bani în joc „trișează” în vreun fel?

GL: „Cred că sunt și oameni care simt lucrul ăsta și este un lucru normal. Pe de altă parte, cred că este sistemul de monetizare cel mai eficient. Atât că le oferă posibilitatea oamenilor să joace jocul gratuit, cât și pentru dezvoltator este o modalitate de a eficientiza monetizarea”.

Rep: Într-o lume atât de competitivă cum este cea a gaming-ului, cum reușiți să atrageți și să păstrați talente tech – de la programatori la specialiști în UX etc.?

GL: „În primul rând, e un avantaj pentru noi faptul că dezvoltăm propriul IP, nu pentru alte companii. Asta se traduce prin faptul că tu, ca programator sau membru al echipei, vei putea să ai un input mult mai puternic legat de dezvoltarea jocului.

Pentru că deciziile legate de dezvoltarea jocului sunt în echipă, iar un product manager care ia decizii despre în direcția în care se duce jocul este important să ia feedback atât de la jucători, cât și de la membri din cadrul echipei. Ăsta este un mare avantaj. Pe de altă parte, în industria din România nu e foarte mult know-how în această zonă, astfel încât, foarte mulți dintre oamenii excepționali pe care îi avem în echipă i-am format noi, în cadrul Green Horse Games”.

Rep: Ce rol joacă feedback-ul utilizatorilor în evoluția jocurilor voastre, de la un update la altul?

GL: „Jocul este în jurul comunității. Spuneam mai devreme că dezvoltăm mai mult comunități gamificate, decât jocuri propriu-zise. Astfel, fără comunitate nu există Football Rivals sau Basketball Rivals. Iar pentru a primi feedback, pe de-o parte preluăm mesajele direct de la oameni, user testele pe care le facem, cu oameni care încearcă jocul, ne uităm la ei și vedem ce feedback primim și, în al treilea rând, foarte important, ne uităm pe cifre, pe KPI și pe metrici. Pentru că tot comportamentul oamenilor într-un joc și, în general, într-un produs online, se traduce în niște cifre – de retenție, de achiziție”.

Rep: Cum vezi evoluția ecosistemului de gaming și tech din Europa de Est în următorii cinci ani? Care sunt oportunitățile și riscurile?

GL: „Mi-e greu să spun care va fi mai departe «the next big thing», dar ce este important e ca tu să intri în zona de gaming – sau orice zonă te interesează – pentru că ești pasionat.

Am mai auzit în trecut păreri de genul că gaming-ul sau industria de dezvoltare de jocuri va scădea. Nu va scădea, va crește. Că vor fi momente, ani mai dificili, da, dar nevoie de a te juca va crește constant. Un lucru la care mă aștept este că zona de game design va începe să fie mult mai prezentă în educație, pentru că sistemul educațional actual are nevoie de gamificare”.

Rep: În final, ce așteptări ai de la Conferința How to Web din acest an și ce vei prezenta în calitate de speaker aici?

GL: „How to Web este o conferință de un nivel excepțional. Faptul că avem ocazia în România să accesăm o conferință de genul ăsta cred că este un privilegiu și ajută foarte mult în zona de networking și de a descoperi lucruri noi, de a învăța lucruri noi. Eu, personal, mai devreme am vorbit în cadrul programului Empower către antreprenori care se află la început de drum”.

Context

CEO-ul Green Horse Games, George Lemnaru, a participat în calitate de speaker la Conferința How to Web, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, care are loc între 1 și 2 octombrie și reunește peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional. În acest an, TechRider.ro este partener media al Conferinței How to Web.