Intel pregătește o nouă platformă dedicată dispozitivelor de gaming portabile, care va include atât componente hardware, cât și software, precum și un cip special conceput pentru acest segment. Anunțul a fost făcut în cadrul târgului CES de vicepreședintele și directorul general al diviziei de produse PC din cadrul Intel, Daniel Rogers, potrivit TechCrunch.

Platforma bazată pe procesoarele Panther Lake

Noua platformă va fi construită pe baza procesoarelor Intel Core Series 3, cunoscute sub numele de Panther Lake. Aceste cipuri au fost prezentate inițial anul trecut și sunt deja implementate treptat într-o gamă variată de PC-uri. Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate și confirmate ulterior, Intel va dezvolta o variantă a acestor procesoare adaptată special pentru dispozitivele de gaming portabile.

Procesoarele Panther Lake marchează o etapă importantă pentru Intel, fiind primele construite pe procesul de fabricație 18A al companiei. Acest proces a intrat în producție în 2025 și este considerat esențial pentru strategia Intel de a-și îmbunătăți eficiența energetică și performanța procesoarelor din generațiile următoare.

Extinderea în segmentul gaming

Intel are o prezență îndelungată în industria jocurilor video, producând cipuri pentru PC-uri de gaming încă din anii ’90. În ultimii ani, compania și-a intensificat eforturile în acest domeniu, inclusiv prin lansarea plăcilor grafice Intel Arc în 2022, destinate atât utilizatorilor obișnuiți, cât și gamerilor.

Intrarea pe piața dispozitivelor de gaming portabile ar reprezenta o extindere semnificativă a portofoliului Intel, într-un segment dominat în prezent de AMD. În cadrul aceleiași ediții CES, AMD a anunțat un nou procesor pentru PC-uri de gaming, Ryzen 7 9850X3D, alături de noi tehnologii grafice și de ray tracing.

Daniel Rogers a precizat că Intel va oferi mai multe detalii despre noile produse dedicate gamingului portabil pe parcursul acestui an, fără a avansa un calendar exact pentru lansare.