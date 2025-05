VIDEO Clair Obscur: Expedition 33 | Povestea unui proiect pornit din pasiune, care a devenit cel mai discutat joc video al anului 2025, lăudat chiar de președintele Macron

În 2020, în plină pandemie de CVID-19, Guillaume Broche era ca milioane de oameni din întreaga lume: „Plictisit de slujba sa și dornic să facă ceva diferit.”

Lucrând la acea vreme pentru gigantul francez al jocurilor video Ubisoft, el a avut o idee pentru propriul său proiect: un joc role-playing inspirat de unul dintre jocurile sale preferate din copilărie, clasica serie japoneză Final Fantasy, relatează BBC.

Acesta avea să devină Clair Obscur: Expedition 33, care, cinci ani mai târziu, a devenit o senzație.

S-a vândut în un milion de exemplare în doar trei zile, a ajuns în topul clasamentelor virale Spotify cu coloana sa sonoră și a fost chiar lăudat de președintele francez Emmanuel Macron.

Dar unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale jocului este povestea creării sale – o poveste despre mesaje aleatorii pe Reddit, „noroc chior” și o abordare neobișnuită a dezvoltării jocurilor.

Expedition 33 se desfășoară în Lumiere, o lume fictivă dominată de un monolit uriaș pe care este inscripționat un număr luminos.

În fiecare an, o entitate cunoscută sub numele de The Paintress apare și scade numărul cu unu, provocând dispariția tuturor celor care au vârsta respectivă, iar jocul urmărește un grup într-o misiune de distrugere a ființei misterioase.

Este o premisă intrigantă pentru o poveste epică, dar estetica jocului, inspirată de Franța secolului al XIX-lea, și bătăliile sale old-school „pe ture” îl diferențiază de restul titlurilor din industrie.

Dar, când Guillaume a început, opinia generală era că jucătorii nu doreau ceva de genul acesta.

Așadar, în urmă cu cinci ani, a început să recruteze oameni pentru proiectul său pornit din pasiune, postând mesaje pe Reddit și pe forumuri online pentru potențiali colegi.

Una dintre persoanele care a răspuns a fost Jennifer Svedberg-Yen, care se afla în carantină în Australia la momentul respectiv.

„Am văzut o postare pe Reddit în care Guillaume căuta actori de voce care să înregistreze gratuit ceva pentru un demo”, spune ea.

„M-am gândit: «N-am mai făcut asta, sună destul de interesant», așa că i-am trimis o audiție”.

Jennifer a fost inițial distribuită într-un rol principal într-o versiune timpurie a jocului, dar în cele din urmă a schimbat rolul și a devenit scenarista principală a echipei.

Guillaume a părăsit în cele din urmă Ubisoft și a înființat Sandfall Interactive pentru a lucra full-time la Clair Obscur din sediul companiei din Montpellier, Franța.

După ce a obținut finanțare de la publisher-ul Kepler Interactive, echipa de bază a crescut la aproximativ 30 de persoane.

Mulți dintre ei au fost găsiți într-un mod similar, neobișnuit, ca și Jennifer.

Compozitorul Lorien Testard, care nu lucrase niciodată la un joc video, a fost descoperit prin postări pe site-ul de partajare a muzicii Soundcloud.

„Eu numesc asta efectul Guillaume. Este foarte bun la a găsi oameni cu adevărat interesanți”, spune Jennifer.

Guillaume atribuie mai modest succesul său Covidului – oamenii care caută o modalitate de exprimare creativă – și, de asemenea, «norocului imens».

„Este mereu aceeași poveste”, spune el.

„Am o listă de 15 persoane pe care să le contactez și îmi spun: «Probabil că nu voi primi niciun răspuns».

„Și de fiecare dată, primul răspunde: «Da, să o facem!»”.

Guillaume recunoaște însă că a vizat persoane care păreau să fie «în linie cu direcția» pe care voia să o ia proiectul.

„Lorien, când am discutat pentru prima dată despre joc, aveam exact aceleași referințe”, spune el.

„Ne plăceau aceleași lucruri. Ne uitam la aceleași lucruri. Discuția a decurs foarte fluid.”

Expedition 33 a fost, de asemenea, lăudat pentru valorile sale de producție, rivalizând cu jocurile la care au lucrat sute, chiar mii de oameni.

Guillaume atribuie o parte din acest succes progreselor recente în domeniul instrumentelor utilizate pentru crearea jocurilor, care au permis echipei să lucreze mai eficient.

Sprijinul din partea Kepler a permis studioului să atragă actori precum Charlie Cox din Daredevil, Andy Serkis, starul din Lord of the Rings, și actorii de jocuri video Jennifer English și Ben Starr.

Și, deși Sandfall a apelat la contribuții suplimentare din partea studiourilor de sprijin, a muzicienilor și a altor specialiști, Jennifer și Guillaume spun că echipa de bază a ajuns să „poarte multe pălării diferite”.

„Așa că toți contribuim și facem diferite părți, lucruri care pot fi în afara rolului nostru tradițional”, spune Jennifer, care a fost responsabilă și de traducerea jocului în diferite limbi.

„Cred că avem o echipă uimitoare, formată în mare parte din oameni tineri, dar care sunt incredibil de implicați în proiect și talentați”, spune Guillaume.

„Cumva a funcționat, ceea ce încă nu are sens pentru mine după atâția ani”.