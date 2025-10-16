Microsoft și Asus lansează oficial consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X

Microsoft și Asus au lansat oficial joi ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X, console portabile similare cu Steam Deck, cu o versiune personalizată de Windows 11 pentru jocuri PC în deplasare, potrivit unui comunicat.

Cele două companii au dat startul precomenzilor la sfârșitul lunii septembrie, cu prețuri apropiate de cele ale unor PC-uri.

Ce oferă nou consolele dezvoltate de Asus și Microsoft

În primul rând, acestea oferă posibilitatea de gaming în orice loc, ceva ce nu poate fi realizat cu un Xbox normal. Prețul poate fi comparat cu alte console portabile, precum MSI Claw 8 AI Plus (care costă 999 de dolari).

De menționat este faptul că doritorii care vor să achiziționeze un Xbox Ally în versiunea sa de bază vor primi un cip nou marca AMD (Ryzen Z2 A), care este asemănător cu cel din Steam Deck. În loc de 8 nuclee CPU Zen 5 și 16 nuclee GPU RDNA 3.5 proiectate să funcționeze între 15 și 35 wați TDP, veți primi 4 nuclee CPU Zen 2 și 8 nuclee GPU RDNA 2 proiectate să funcționeze între 6 și 20 wați pentru jocuri cu performanțe mai scăzute.

Ecranul este la fel indiferent de model: un panou IPS de 7 inch Full HD (1920 x 1080 pixeli, raport de aspect 16:9), protejat de Gorila Glass Victus. Ecranul dispune de o luminozitate de până la 500 de niți și o rată de împrospătare de 120Hz. Ally X este dotat și cu un port USB-C cu tehnologie Thunderbolt 4, pe când versiunea standard vine cu două porturi, mai slabe ce-i drept.

Stocare de până la 1 TB

Versiunea standard a Xbox Ally vine cu un SSD de 512 GB stocare și 16 GB memorie RAM LPDDR5, pe când Ally X dispune de un SSD de 1 TB și 24 GB memorie RAM LPDDR5. Bateria noii game de console este de 60 Wh pentru versiunea de bază și 80 Wh pentru cea de top.