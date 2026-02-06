Nintendo Switch devine cea mai bine vândută consolă portabilă din lume

Nintendo Switch a depășit oficial vânzările totale ale consolei Nintendo DS, devenind cea mai bine vândută consolă portabilă din istorie, potrivit The Verge.

Până la 31 decembrie 2025, Switch-ul a înregistrat 155,37 milioane de unități vândute, comparativ cu 154,02 milioane pentru DS, lansat în 2004.

În ciuda faptului că dezvoltarea principală a companiei se concentrează acum pe Switch 2, Nintendo a anunțat că va continua vânzarea modelului original, pentru a răspunde cererii consumatorilor.

Pentru a deveni cea mai bine vândută consolă din toate timpurile, Nintendo Switch trebuie să depășească PlayStation 2, care a vândut peste 160 de milioane de unități între 2000 și 2013.

Între timp, Switch 2 a accelerat vânzările în perioada sărbătorilor, cu 7,01 milioane de unități vândute în trimestrul octombrie-decembrie 2025, ajungând la 17,37 milioane unități de la lansarea sa în iunie 2025. Aceasta depășește deja vânzările totale ale consolei Wii U, oprită la 13,7 milioane unități.

Lansarea Switch 2 a contribuit la o creștere de 51% a profitului net al Nintendo în primele nouă luni ale anului fiscal 2026, până la 358,86 miliarde yeni (aproximativ 2,31 miliarde de dolari). Vânzările nete aproape s-au dublat, ajungând la 1.906 trilioane yeni (circa 12,2 miliarde de dolari).

Pentru viitor, Nintendo estimează că va vinde 19 milioane de unități Switch 2 până la finalul anului fiscal 2026.