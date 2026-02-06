dark
Nintendo Switch devine cea mai bine vândută consolă portabilă din lume

Ștefan Munteanu
6 februarie 2026
Consolă pentru jocuri video Nintendo Switch
Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Nintendo Switch a depășit oficial vânzările totale ale consolei Nintendo DS, devenind cea mai bine vândută consolă portabilă din istorie, potrivit The Verge.

Până la 31 decembrie 2025, Switch-ul a înregistrat 155,37 milioane de unități vândute, comparativ cu 154,02 milioane pentru DS, lansat în 2004.

În ciuda faptului că dezvoltarea principală a companiei se concentrează acum pe Switch 2, Nintendo a anunțat că va continua vânzarea modelului original, pentru a răspunde cererii consumatorilor.

Pentru a deveni cea mai bine vândută consolă din toate timpurile, Nintendo Switch trebuie să depășească PlayStation 2, care a vândut peste 160 de milioane de unități între 2000 și 2013.

Între timp, Switch 2 a accelerat vânzările în perioada sărbătorilor, cu 7,01 milioane de unități vândute în trimestrul octombrie-decembrie 2025, ajungând la 17,37 milioane unități de la lansarea sa în iunie 2025. Aceasta depășește deja vânzările totale ale consolei Wii U, oprită la 13,7 milioane unități.

Lansarea Switch 2 a contribuit la o creștere de 51% a profitului net al Nintendo în primele nouă luni ale anului fiscal 2026, până la 358,86 miliarde yeni (aproximativ 2,31 miliarde de dolari). Vânzările nete aproape s-au dublat, ajungând la 1.906 trilioane yeni (circa 12,2 miliarde de dolari).

Pentru viitor, Nintendo estimează că va vinde 19 milioane de unități Switch 2 până la finalul anului fiscal 2026.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

