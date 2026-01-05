Industria jocurilor video, între „next level” și „game over”

Dacă industria gaming-ului ar fi un joc, 2025 a fost fără îndoială un nivel de „boss fight”. Cu lansări majore de hardware, tranzacții evaluate la zeci de miliarde de dolari și schimbări structurale în strategiile marilor jucători, anul a redesenat regulile într-un sector ajuns la maturitate, dar care continuă să se reinventeze, potrivit CNBC.

Cel mai mare „buyout” din istoria gamingului

Unul dintre evenimentele care au zguduit piața a fost anunțul privind retragerea de la bursă a Electronic Arts, într-o tranzacție de aproximativ 55 de miliarde de dolari. Oferta a fost făcută de un consorțiu condus de fondul suveran al Arabiei Saudite, Public Investment Fund, alături de Affinity Partners – vehiculul de investiții al lui Jared Kushner – și fondul Silver Lake.

Aproximativ 20 de miliarde de dolari din sumă provin din finanțare prin datorie, ceea ce face ca tranzacția să fie cel mai mare leveraged buyout din istoria Wall Street. Analiștii Omdia avertizează însă că mutarea ridică semne de întrebare privind direcția viitoare a EA: va deveni compania un proiect de imagine sau va fi supusă unei presiuni intense pentru maximizarea randamentelor?

Ubisoft, între restructurare și prăbușire bursieră

În Europa, Ubisoft a traversat un an dificil, marcat încă de la început de o nouă amânare a jocului Assassin’s Creed Shadows. În martie, compania a încercat să recâștige încrederea investitorilor prin anunțul unui nou studio, Vantage Studios, creat împreună cu gigantul chinez Tencent. Acesta se va concentra pe francizele-cheie ale grupului, precum Assassin’s Creed, Far Cry și Tom Clancy’s Rainbow Six.

Chiar și așa, acțiunile Ubisoft au pierdut peste 50% din valoare în 2025 și se află cu mai mult de 90% sub maximul atins în 2021 – un semn clar al presiunii uriașe exercitate de întârzieri și de concurența tot mai acerbă.

GTA 6 amânat din nou

La polul opus, Take-Two Interactive a fost mult timp susținută de entuziasmul investitorilor, alimentat de așteptările legate de următorul titlu Grand Theft Auto. Entuziasmul s-a temperat brusc în noiembrie, când compania a confirmat amânarea lansării GTA 6 până în noiembrie 2026.

Lansarea va avea loc spre finalul ciclului de viață al consolelor PlayStation 5 și Xbox Series X, ambele lansate în urmă cu șase ani, ceea ce complică și mai mult calculele financiare pentru publisher.

Producătorii de console încep să renunțe la exclusivități

În acest context, strategiile producătorilor de console au început să se schimbe. Xbox a renunțat în mare parte la politica de exclusivități, publicând titluri precum Indiana Jones și Forza Horizon și pe PlayStation. Sony a mers pe o direcție similară, accelerând lansările pe PC.

Potrivit CEO-ului Take-Two, Strauss Zelnick, industria se îndreaptă către un model mai deschis, în care granițele tradiționale dintre console și PC devin tot mai neclare.

Datele Omdia confirmă această schimbare: în 2025, jocurile mobile au reprezentat 60% din cheltuielile consumatorilor, consolele doar 23%, iar PC-ul 16%.

Nintendo joacă în continuare pe cont propriu

În timp ce rivalii săi se deschid către alte platforme, Nintendo a rămas fidelă rețetei bazate pe exclusivități. Lansarea Switch 2, alături de un nou Mario Kart și un titlu complet nou din universul Donkey Kong, s-a dovedit un succes răsunător.

Cu peste 10 milioane de unități vândute în primele patru luni, Switch 2 a devenit cea mai rapid vândută consolă din istorie. Totuși, nu toți analiștii sunt convinși că acest model este sustenabil. Christopher Dring, fondatorul publicației The Game Business, avertizează că dependența aproape totală de titlurile proprii poate deveni o vulnerabilitate majoră în perioadele fără lansări importante.

Un viitor plin de riscuri

Per ansamblu, 2025 a confirmat că industria jocurilor video rămâne una dintre cele mai dinamice și competitive din sectorul tehnologic global. Între tranzacții record, schimbări de strategie și așteptări uriașe pentru titluri emblematice, gaming-ul se află la intersecția dintre divertisment, tehnologie și finanțe, iar miza următorilor ani nu a fost niciodată mai mare.