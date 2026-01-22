Acțiunile Ubisoft Entertainment SA au înregistrat cea mai mare scădere din istorie după ce producătorul Assassin’s Creed a anunțat că va anula proiecte lansare pentru jocuri video, va închide studiouri și va reduce previziunile.

Producătorul francez de jocuri se așteaptă să înregistreze o pierdere înainte de dobânzi și impozite de 1 miliard de euro în anul fiscal 2025-2026, ca urmare a restructurării, determinată de o reducere unică de aproximativ 650 de milioane de euro, a anunțat compania într-un comunicat, citat de Bloomberg.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a operațiunilor, care include închiderea studiourilor din Stockholm și Halifax, Canada. Ubisoft a declarat că va reduce cu cel puțin 100 de milioane de euro costurile fixe comparativ cu ultimul an fiscal până în martie, cu un an înainte de termen, și și-a stabilit obiectivul de a reduce cu încă 200 de milioane de euro în următorii doi ani.

Acțiunile au scăzut cu până la 36%, ajungând la 4,27 euro la bursă din Paris. Aceasta este cea mai abruptă scădere intraday de la listarea companiei la bursă.

Ubisoft a mai declarat că se așteaptă la rezervări nete de aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru acest an, cu o reducere a marjei brute de 330 de milioane de euro față de previziunile anterioare, a afirmat compania. Șase jocuri, inclusiv un remake al Prince of Persia: The Sands of Time, au fost întrerupte, iar alte șapte jocuri neidentificate sunt amânate.

Amânarea „a șapte jocuri și anularea a șase este un lucru grav și un semn că modelul operațional intern nu funcționează, iar conducerea nu are control asupra ciclului de dezvoltare”, a declarat analistul Cantor Fitzgerald, Edward James, într-un e-mail trimis Bloomberg.

Ubisoft, odată unul dintre cei mai mari și mai respectați producători de jocuri, a suferit o serie de eșecuri în ultimii ani. Anul trecut, dezvoltatorul a încălcat un acord de împrumut, ceea ce a dus la o întârziere extrem de neobișnuită de o săptămână în raportarea rezultatelor financiare din prima jumătate a anului. De asemenea, a întâmpinat dificultăți din punct de vedere creativ, jocuri de mare succes precum Avatar: Frontiers of Pandora și Star Wars Outlaws eșuând pe o piață de consum din ce în ce mai competitivă. La fel ca alți producători de jocuri video, Ubisoft a fost afectat de o criză de producție post-pandemică, ceea ce a dus la întârzieri în lansarea titlurilor emblematice.

Noua structură a Ubisoft va cuprinde cinci „case creative”, unități de afaceri care se ocupă fiecare de un gen de jocuri, cu „un proces decizional mai rapid și descentralizat”, a declarat compania. Începând din aprilie, unitățile vor fi susținute de o rețea de studiouri care furnizează resurse de dezvoltare și vor partaja servicii de bază.

„Reorientarea portofoliului va avea un impact semnificativ asupra traiectoriei financiare pe termen scurt a grupului, în special în anii fiscali 2026 și 2027, dar această resetare va consolida grupul și îi va permite să se reînnoiască cu o creștere durabilă și o generare robustă de numerar”, a afirmat directorul executiv Yves Guillemot în comunicat.

„Suntem sceptici că reorganizarea va rezolva problemele de lungă durată legate de dezvoltarea inconsistentă a jocurilor”, a declarat analistul TD Cowen, Doug Creutz.

Compania a anunțat anul trecut planul său de a crea o primă unitate, numită Vantage Studios, care să conțină unele dintre cele mai de succes francize ale sale, inclusiv Assassin’s Creed, Far Cry și Tom Clancy’s Rainbow Six. Gigantul chinez al jocurilor și actualul susținător al Ubisoft, Tencent Holdings Ltd., a investit 1,16 miliarde de euro pentru a achiziționa 25% din întreprindere, o tranzacție care s-a încheiat în noiembrie. Ubisoft a precizat în noiembrie că va folosi acești bani pentru a rambursa împrumutul neachitat.

În afară de Vantage Studios, vor exista unități dedicate:

Jocurilor de tip shooter (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell)

Jocurilor live (For Honor, The Crew, Riders Republic)

Lumilor fantastice imersive (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil)

Jocuri casual și pentru întreaga familie (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark)

Ubisoft a declarat că se așteaptă la rezervări nete de aproximativ 330 de milioane de euro pentru ultimul trimestru, datorită parteneriatelor și vânzărilor solide ale catalogului său anterior.

„Perspectiva revenirii la generarea de numerar ni se pare îndepărtată, iar structura financiară este probabil să se slăbească din nou pe termen scurt”, a spus Corentin Marty, analist la TP ICAP Group Plc.

Obligațiunile Ubisoft cu scadența în 2031 au scăzut cu până la 6,1 cenți pe euro, până la 74,6 cenți, aproape de minimul istoric atins în noiembrie, potrivit datelor compilate de Bloomberg.