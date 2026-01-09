Roblox implementează la nivel global verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care vor să acceseze funcția de chat

În urma unei serii de procese și investigații privind siguranța copiilor, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze chaturile. Compania lansează acum această cerință la nivel global, după ce a testat-o pe câteva piețe luna trecută, scrie TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru a finaliza procesul de verificare a vârstei, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Roblox, să permită accesul la camera lor și să urmeze o serie de instrucțiuni afișate pe ecran pentru verificarea facială. Odată ce verificarea vârstei este procesată, Roblox afirmă că va șterge toate imaginile sau videoclipurile utilizatorilor. Verificarea este procesată de un furnizor terț, Persona, care șterge imaginile și videoclipurile după finalizarea procesului, afirmă Roblox.

Compania afirmă că utilizatorii cu vârsta de peste 13 ani pot alege să își verifice vârsta prin verificarea actului de identitate, în loc de verificarea facială. Roblox menționează că, deși verificarea vârstei este opțională, aceasta este necesară dacă utilizatorii doresc să acceseze funcțiile de comunicare. Cu alte cuvinte, nu este necesar să vă verificați vârsta pentru a utiliza Roblox, dar aveți nevoie de verificare pentru a utiliza funcțiile de chat.

Dacă procesul de verificare a vârstei estimează incorect vârsta unui utilizator, acesta poate contesta decizia și își poate verifica vârsta prin metode alternative, inclusiv verificarea identității sau prin controlul parental, care permite părinților să actualizeze vârsta copilului lor.

„Folosind mai multe semnale, Roblox evaluează constant comportamentul utilizatorilor pentru a determina dacă cineva este semnificativ mai în vârstă sau mai tânăr”, a scris compania într-o postare pe blog. „În aceste situații, Roblox va solicita în curând utilizatorilor să repete procesul de verificare a vârstei”.

Odată ce utilizatorii finalizează verificarea vârstei, aceștia pot accesa chatul bazat pe vârstă, ceea ce înseamnă că pot comunica numai cu alte persoane din aceeași grupă de vârstă. Există șase grupe de vârstă: sub 9 ani, 9-12 ani, 13-15 ani, 16-17 ani, 18-20 ani și peste 21 ani. Utilizatorii din fiecare grupă de vârstă pot discuta cu persoane din grupele imediat superioare și inferioare lor. De exemplu, utilizatorii din categoria 9-12 ani pot discuta cu utilizatorii din propria grupă, precum și cu cei din grupele sub 9 ani și 13-15 ani.

Roblox afirmă că chatul este dezactivat în mod implicit pentru copiii sub 9 ani, cu excepția cazului în care un părinte își dă consimțământul în urma verificării vârstei.

Introducerea verificărilor obligatorii ale vârstei vine în contextul mai multor procese, inclusiv din partea procurorilor generali din Texas și Louisiana, împotriva Roblox, din motive legate de siguranța copiilor. Procesele au fost intentate în urma informațiilor conform cărora Roblox expunea tinerii utilizatori la riscuri periculoase, precum grooming și conținut explicit.

Roblox a declarat că noua cerință de verificare a vârstei va oferi o modalitate mai precisă de a verifica vârsta utilizatorilor, comparativ cu simpla introducere a anului nașterii de către utilizatori la crearea unui cont.