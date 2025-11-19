Numărul gamerilor din România crește, iar preferințele lor se diversifică, arată cel mai recent studiu național privind consumatorii de jocuri video, publicat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și Banca Transilvania, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Cercetarea, realizată în iulie 2025, oferă o imagine actualizată a modului în care românii interacționează cu jocurile, a platformelor folosite și a tendințelor de consum.

Potrivit datelor, 68% dintre utilizatorii de internet din România – aproximativ 7,9 milioane de persoane – se joacă cel puțin o dată pe lună. Procentul este în ușoară creștere față de 2022, în ciuda scăderii populației, un efect al extinderii accesului la internet inclusiv în mediul rural.

Studiul s-a bazat pe două eșantioane: unul reprezentativ național (1.043 de respondenți între 15 și 64 de ani) și un eșantion de jucători activi (1.038 de persoane care utilizează frecvent PC, consolă, mobil sau tabletă).

PC-ul și laptopul rămân cele mai populare platforme de gaming, folosite de 61% dintre jucătorii activi, iar 42% le preferă ca opțiune principală. Mobilul și tableta ocupă locul al doilea, cu o utilizare de 55%, fiind preferate de 20% dintre respondenți. Consolele continuă să câștige teren: 46% dintre jucători le folosesc, iar 30% le consideră platforma principală. În medie, un gamer utilizează 2,8 platforme, ceea ce arată o diversificare a comportamentului de joc.

Frecvența de utilizare este ridicată: 42% dintre jucătorii de PC și 48% dintre cei pe mobil se joacă zilnic. Pe segmentul achizițiilor, 67% dintre utilizatorii activi cumpără lunar jocuri pentru console. Magazinele digitale precum Steam și Epic Store rămân principalele surse de achiziție, deși se observă o ușoară scădere față de 2022. Pirateria continuă să scadă; principalul motiv pentru cei care o practică rămâne prețul ridicat al jocurilor, însă tot mai mulți jucători declară că plătesc atunci când jocul este cu plată.

Percepția asupra tehnologiilor bazate pe inteligență artificială este optimistă: 80% dintre respondenți cred că AI va simplifica dezvoltarea jocurilor, iar 74% estimează apariția mai multor conținuturi generate automat. În același timp, 57% folosesc aplicații bancare pentru gestionarea plăților în jocuri, iar 79% nu au întâmpinat probleme legate de pierderi financiare.

Consumul de conținut video este integrat în rutina gamerilor: 73% dintre jucători urmăresc zilnic clipuri sau transmisiuni despre jocuri, în special pe YouTube. Participarea la evenimente dedicate gamingului este și ea în creștere: o treime dintre respondenți au fost prezenți la evenimente precum East European Comic Con, Bucharest Gaming Week, Gaming Marathon sau Esports Kings. Organizatorii afirmă că aceste evenimente câștigă importanță, chiar dacă nu au devenit încă produse mainstream.

„Ne aflăm la a treia ediție a studiului, iar datele arată o piață mai diversă și mai conectată. Gamingul devine o formă de divertisment mainstream, cu rol cultural, social și educațional”, a declarat Cătălin Butnariu, membru al Consiliului Director RGDA și coordonator al cercetării.

Ediția din 2025 analizează și diferențele între generații. Generația Z este cea mai activă: 22% dintre tineri petrec peste patru ore pe zi în jocuri și preferă PC-ul și consola. Millennials sunt atrași în special de jocurile de strategie și folosesc mai multe platforme, în timp ce Generația X preferă jocurile pe mobil, Facebook și cheltuiește mai puțin pentru titluri noi.

Concluziile studiului arată un jucător român mai dispus să investească în experiențe de calitate, într-o piață în care consolele devin mai populare, mobilul rămâne dominant, iar AI-ul și streamingul video influențează evoluția industriei.