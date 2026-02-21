O simplă intervenție digitală, care presupune „jocul mental” al Tetrisului, poate reduce semnificativ amintirile intruzive ale traumelor în doar o lună, iar după șase luni, unii participanți ajung să fie complet lipsiți de simptome, arată un studiu recent, citat de MedicalXpress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Metoda, numită Imagery Competing Task Intervention (ICTI), folosește „rotația mentală” pentru a diminua simptomele tulburării de stres post-traumatic (PTSD) și ar putea deveni un tratament digital scalabil, ușor de accesat, care să revoluționeze prevenirea și terapia PTSD la nivel global.

Studiul și metoda

Cercetarea, publicată în The Lancet Psychiatry, a implicat 99 de lucrători din sănătate expuși la traume în timpul pandemiei COVID-19. Participanții au folosit metoda ICTI dezvoltată la Universitatea Uppsala, în colaborare cu P1vital și alte universități, inclusiv Cambridge și Oxford.

În primul pas, participanții își amintesc scurt trauma fără a o detalia. Apoi, li se predă rotația mentală, o abilitate cognitivă ce implică „imaginarea” vizuală a obiectelor. Folosind această tehnică, ei „joacă” Tetris într-un ritm mai lent decât cel obișnuit, ceea ce ocupă zonele vizual-spațiale ale creierului și concurează cu flashback-urile vizuale, fapt care le reduce intensitatea și frecvența.

Rezultate spectaculoase

După patru săptămâni, participanții care au folosit ICTI au avut de zece ori mai puține amintiri intruzive decât grupurile de control. La șase luni, 70% dintre ei nu au mai raportat deloc astfel de amintiri.

Pe lângă reducerea amintiri intruzive, ICTI a ameliorat și alte simptome PTSD, arătând un efect „domino” în îmbunătățirea sănătății mentale generale a participanților.

Emily Holmes, profesor de psihologie la Universitatea Uppsala și coordonator al studiului, a explicat: „Chiar și o singură amintire intruzivă poate influența puternic viața de zi cu zi, preluând atenția și emoțiile persoanei. Prin această intervenție vizuală scurtă, oamenii experimentează mai puține imagini traumatice revenind în memorie.”

Implicații globale

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, șapte din zece persoane se confruntă cu traume majore cel puțin o dată în viață. PTSD afectează milioane de oameni și se manifestă prin amintiri intruzive însoțite de emoții intense.

Lucrătorii din sănătate sunt expuși frecvent la traume, dar accesul la tratamente este limitat. În Marea Britanie, prevalența PTSD în rândul personalului NHS a crescut de la 13% înainte de pandemie la 25% în perioada sa critică.

Tayla McCloud, cercetător în sănătate mintală digitală la Wellcome, a subliniat: „Rezultatele sunt impresionante pentru o intervenție atât de simplă. Dacă aceste rezultate se confirmă în studii mai mari, impactul ar putea fi enorm. Metoda este accesibilă, scalabilă și nu necesită exprimarea traumei în cuvinte, depășind chiar barierele lingvistice”.

Cercetătorii intenționează să testeze ICTI pe grupuri mai mari și mai diverse, inclusiv versiuni care nu necesită ghidaj, pentru a demonstra potențialul global al intervenției digitale în tratarea traumelor.