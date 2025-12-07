Rusia interzice Roblox din cauza „propagandei LGBT” și a conținutului „extremist”

Rusia restricționează accesul la Roblox după ce autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor din țară, Roskomnadzor, a acuzat-o de promovarea extremismului și a „propagandei LGBT”, potrivit Reuters și Meduza, citate de The Verge.

Conform Meduza, legislatorii ruși au început să-și exprime îngrijorarea cu privire la Roblox la câteva zile după ce The Guardian a publicat un articol despre platformă luna trecută, în care se detaliază modul în care autorul a putut accesa conținut care ar putea fi nepotrivit pentru copii, chiar și cu control parental activat.

Agenția de comunicații a declarat că conținutul de pe Roblox „poate afecta negativ dezvoltarea spirituală și morală a copiilor”, relatează Meduza. „Copiii din joc sunt expuși la hărțuire sexuală, constrânși să împărtășească fotografii intime și împinși spre acte obscene și violență”. În plus față de noile restricții asupra FaceTime și WhatsApp, Rusia a interzis în trecut platforme precum Discord, Facebook și Instagram, în timp ce a limitat accesul la YouTube.

Roblox este, de asemenea, blocat în Turcia, Qatar, Oman și Iordania, în timp ce Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au restricționat accesul la chat-urile din joc. În SUA, Roblox se confruntă, de asemenea, cu o atenție crescândă în ceea ce privește siguranța copiilor. Statul american Texas a dat în judecată platforma pe motiv că „pune pixelii pedofili și profiturile înaintea siguranței copiilor din Texas”. Louisiana a intentat un proces similar în august.

Roblox a anunțat că va bloca accesul la conținut sexual și că în curând va solicita utilizatorilor să treacă printr-un proces de estimare a vârstei pentru a putea discuta pe platformă. „Respectăm legile și reglementările locale din țările în care operăm și credem că Roblox oferă un spațiu pozitiv pentru învățare, creație și conexiuni semnificative pentru toată lumea”, a declarat un purtător de cuvânt al Roblox pentru Reuters.