Urmează o perioadă de instabilitate pentru industria gaming-ului: Tinerii americani cheltuie cu 25% mai puțin pe jocuri video / Microsoft închide tot mai multe studiouri de dezvoltare

Cumpărăturile pe care tinerii americani le fac sunt într-un declin continuu, iar cea mai afectată zonă este cea a jocurilor video. Mat Piscatella, director executiv al unei companii de cercetare, a prezentat un grafic din care reiese că tinerii au redus cheltuielile săptămânale cu jocurile video cu aproape 25%, în perioada ianuarie-aprilie 2025, relatează IGN.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Gaming-ul devine din ce în ce mai scump, cu unele jocuri ajungând să coste 80 de dolari în State. Totodată, și prețurile consolelor, dar și ale pieselor pentru calculatoare sunt la un maxim istoric, iar monetizarea in-game devine tot mai agresivă.

Piscatella a prezentat pe platforma Bluesky un grafic, din care reiese că tinerii sunt tot mai puțin predispuși să plătească pentru jocuri video, și nu numai. Aceștia nu mai dau bani nici pe:

Video game spend among 18 to 24's is down sharply."Young grads are having a much tougher time finding jobs. Student-loan payments are restarting for millions of borrowers… credit-card delinquency rates have risen to their highest points since before the pandemic…"www.wsj.com/personal-fin…