Compania românească Amber a anunțat că jocul său original „Mexican Ninja” va fi lansat în 2026 atât pe PC, cât și pe console.

Titlul va fi disponibil pe PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S și Xbox One, pe lângă versiunea pentru PC distribuită prin Steam, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Anunțul a fost realizat în parteneriat cu IGN. Potrivit companiei, materialele video de prezentare publicate până acum au cumulat peste două milioane de vizualizări.

„Mexican Ninja” este un joc de acțiune 2.5D de tip beat ’em up, cu elemente roguelike. Acțiunea are loc în orașul distopic Nuevo Tokyo, controlat de organizația Narkuza — o alianță între clanuri inspirate de narco-carteluri și Yakuza. Jucătorii controlează un personaj ninja care se alătură unei rebeliuni împotriva liderilor acestei facțiuni.

Gameplay-ul pune accent pe lupte rapide, sincronizare și poziționare, cu combo-uri și abilități speciale. Structura roguelike presupune sesiuni diferite de joc, upgrade-uri variabile și posibilitatea dezvoltării personajului printr-un sistem de abilități.

Printre elementele anunțate de dezvoltatori se numără:

combat 2.5D bazat pe reflexe și precizie;

progresie de tip roguelike, cu sesiuni generate diferit;

abilități speciale și stiluri variate de luptă;

sistem de skill tree pentru personalizarea personajului.

Un demo gratuit este deja disponibil pe Steam și oferă aproximativ o oră de gameplay, inclusiv o primă confruntare cu forțele Narkuza.

„Pentru Amber, Mexican Ninja este rezultatul mai multor ani de experiență acumulată în dezvoltarea de jocuri și colaborări internaționale”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO al companiei, menționând că lansarea simultană pe PC și console marchează un pas important pentru proiectele originale ale studioului.