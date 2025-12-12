Larian Studios a confirmat că lucrează la un nou joc din universul Divinity, după o perioadă de teasing, inclusiv dezvăluirea unei statui misterioase, relatează PushSquare.

Proiectul poartă momentan numele simplu de „Divinity” și este prezentat intern ca fiind cel mai ambițios RPG realizat până acum de studio, depășind ca amploare Baldur’s Gate 3.

Un proiect de dimensiuni mai mari decât Baldur’s Gate 3

Studioul nu a oferit detalii despre mecanici, sistemele de progresie sau arhitectura tehnică a jocului, dar menționează că noul Divinity extinde semnificativ cadrul de producție.

Acest lucru sugerează un proiect cu hărți mai mari, sisteme RPG mai complexe și o evoluție a tehnologiilor proprietare folosite la BG3, inclusiv motorul lor intern și infrastructura dedicată dialogurilor și sistemelor reactive.

Atmosferă întunecată în primul trailer

Primul material video prezintă o scenă ritualică într-un cadru rural, unde un bărbat este legat în centrul unei construcții uriașe din răchită, în timpul unui festival. Secvența urmărește momentul în care victima este incendiată și declanșează un blestem, sugerând o direcție narativă axată pe elemente supranaturale și teme mai întunecate.

O bază pentru noua direcție a seriei

Deși trailerul nu dezvăluie gameplay-ul, tonul vizual și simbolistica par să indice o schimbare în structura narativă și estetică a seriei. Pentru moment, Larian nu a oferit informații despre data de lansare, platforme sau stadiul dezvoltării.