VIDEO Larian Studios, dezvoltatorul Baldur’s Gate 3, anunță un nou joc din seria Divinity / RPG-ul va fi „cel mai mare joc al său de până acum”

Ștefan Munteanu
12 decembrie 2025
Sursa foto: Larian Studios
Larian Studios a confirmat că lucrează la un nou joc din universul Divinity, după o perioadă de teasing, inclusiv dezvăluirea unei statui misterioase, relatează PushSquare.

Proiectul poartă momentan numele simplu de „Divinity” și este prezentat intern ca fiind cel mai ambițios RPG realizat până acum de studio, depășind ca amploare Baldur’s Gate 3.

Un proiect de dimensiuni mai mari decât Baldur’s Gate 3

Studioul nu a oferit detalii despre mecanici, sistemele de progresie sau arhitectura tehnică a jocului, dar menționează că noul Divinity extinde semnificativ cadrul de producție.

Acest lucru sugerează un proiect cu hărți mai mari, sisteme RPG mai complexe și o evoluție a tehnologiilor proprietare folosite la BG3, inclusiv motorul lor intern și infrastructura dedicată dialogurilor și sistemelor reactive.

Atmosferă întunecată în primul trailer

Primul material video prezintă o scenă ritualică într-un cadru rural, unde un bărbat este legat în centrul unei construcții uriașe din răchită, în timpul unui festival. Secvența urmărește momentul în care victima este incendiată și declanșează un blestem, sugerând o direcție narativă axată pe elemente supranaturale și teme mai întunecate.

O bază pentru noua direcție a seriei

Deși trailerul nu dezvăluie gameplay-ul, tonul vizual și simbolistica par să indice o schimbare în structura narativă și estetică a seriei. Pentru moment, Larian nu a oferit informații despre data de lansare, platforme sau stadiul dezvoltării.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

