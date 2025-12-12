S-GAME și-a ținut promisiunea și a anunțat în timpul The Game Awards data de lansare pentru mult așteptatul joc video pentru PS5, Phantom Blade Zero, relatează PushSquare.

Jocul action-RPG va fi lansat pe 9 septembrie 2026.

Într-un nou trailer, studioul din Beijing a prezentat o serie de lupte intense și câteva secvențe cinematografice spectaculoase.

Există multă agitație în jurul acestui joc, așa că ne așteptăm să aibă un impact similar cu Black Myth: Wukong.

Dar sunteți convinși de Phantom Blade Zero și intenționați să îl cumpărați din prima zi? Împungeți-ne cu o armă deosebit de ascuțită în secțiunea de comentarii de mai jos.

