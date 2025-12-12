dark
VIDEO Phantom Blade Zero are o dată oficială de lansare / Mult-așteptatul joc video va ajunge pe PS5 din 9 septembrie 2026

Ștefan Munteanu
12 decembrie 2025
Sursa foto: PlayStation Blog
S-GAME și-a ținut promisiunea și a anunțat în timpul The Game Awards data de lansare pentru mult așteptatul joc video pentru PS5, Phantom Blade Zero, relatează PushSquare.

Jocul action-RPG va fi lansat pe 9 septembrie 2026.

Într-un nou trailer, studioul din Beijing a prezentat o serie de lupte intense și câteva secvențe cinematografice spectaculoase.

Există multă agitație în jurul acestui joc, așa că ne așteptăm să aibă un impact similar cu Black Myth: Wukong.

Dar sunteți convinși de Phantom Blade Zero și intenționați să îl cumpărați din prima zi? Împungeți-ne cu o armă deosebit de ascuțită în secțiunea de comentarii de mai jos.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

