Interesul companiilor pentru tehnologie este foarte mare, în special în zona de AI, spune Ioana Ciuciu, care predă în Departamentul de Informatică, la Facultatea de Matematică și Informatică, la UBB Cluj și e și formator pe zona de tehnologie într-un proiect european. „Sunt firme care vin cu date imense ca valoare, dar nu știu cum să le folosească”, spune ea, potrivit Economedia.ro.

Ioana Ciuciu a făcut studii post-universitare și a intrat pe piața muncii în afara țării – a învățat, a făcut cercetare în IT sau a predat în Franța și în Belgia. După ani de diaspora, a decis să revină acasă, la Cluj, în urmă cu aproximativ 10 ani. Aceasta a povestit despre parcursul său professional și despre nevoia companiilor de digitalizare:

La universitate, există o serie de companii care susțin masterate sau oferă burse și colaborează în diverse proiecte, însă interesul companiilor pentru tehnologie se manifestă pe mai multe paliere. Inclusiv IMM-urile au nevoie de zona tech.

Ioana Ciuciu e și formator pentru parteneri IMM pe tema ingineriei Big Data în cadrul proiectului European Digital Innovation Hub in Transilvania al Transilvania IT Cluster și spune că interesul din partea acestor firme e foarte mare.

„Sunt firme interesate, sunt foarte multe firme interesate care vin. Ei folosesc procese care poate nu sunt digitalizate. Sunt firme care vin cu date foarte valoroase, imense ca valoare și nu pot să extragă valoare din ele pentru că nu știu cum să le folosească, n-au capabilitatea de stocare și procesare, nu știu efectiv ce să facă cu ele, ca să le fie de folos”, afirmă Ioana Ciuciu.

Mai precis, firmele sunt foarte interesate de oportunitățile aduse de inteligența artficială și de securitatea cibernetică.

„Interesul este în principal în domeniul AI, pentru că firmele văd valoarea pe care ar putea-o aduce în imediat și atunci încearcă să se folosească de aceste tehnologii, dar au nevoie totuși și de validarea din partea noastră pentru a vedea dacă algoritmii folosiți sunt cei potriviți pentru ceea ce vor ei să facă. Interesul este foarte mare, chiar și pentru cybersecurity, pentru că e un aspect care nu poate fiignorat în absolut orice produs dezvolți. Multe IMM-uri vin cu foarte multe studii de caz și au nevoie să îi îndrumăm spre o soluție.

Sunt IMM-uri care poate nu au finanțare și atunci iarăși au nevoie de mai multe planuri de atac ca să știe cum să abordeze aceste tehnologii pentru digitalizarea întreprinderilor sau a produselor pe care le dezvoltă. Iinteresul e foarte mare și colaborările sunt destul de intense și eu zic cu rezultate bune”, mai explică Ioana Ciuciu.

Sunt anumite domenii unde e o nevoie mai mare de digitalizare?

„Cu datele acum e o explozie uriașă și firmele vin din absolut orice domeniu. Cu siguranță sunt domenii în care datele se produc cu o viteză mult mai mare – de exemplu, în industrie, din linia de producție unde avem senzori, mașini care produc și atunci datele vin continuu. Dar sunt și domeniile acestea care interacționează cu utilizatorii umani, care au foarte multă nevoie de digitalizare, sunt firme care vor să își obțină planuri mai economice prin automatizarea proceselor, prin înlocuirea operatorilor umani cu boți, chatboti, de exemplu.

Deci orice domeniu are acum nevoie de digitalizare, chiar și domeniul silviculturii, domenii din acestea unde nu ne-am fi gândit că e nevoie. Datele vin acum dintr-o multitudine de direcții, în principal acolo unde sunt implicate procese, agenți, senzori, dar și utilizatori umani. Deci oamenii sunt mari, mari generatori de date, și atunci e nevoie să răspundem cu servicii pe măsură acolo unde avem date de acest gen”, spune lectorul UBB.