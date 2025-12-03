Vodafone dotează toate echipele Salvamont cu drone de intervenție Mavic 3T, în valoare de 150.000 de euro

Vodafone și Fundația Vodafone au anunțat o nouă donație către Salvamont România, constând într-un pachet complet de echipamente aeriene de intervenție pentru toate serviciile publice județene și locale. Valoarea totală a donației este de 150.000 de euro, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Fiecare echipă Salvamont va primi câte un kit format dintr-o dronă Mavic 3T cu termoviziune și zoom optic, controller RC Pro Enterprise, baterii inteligente și accesoriile necesare operării în condiții dificile.

Noile echipamente vor dota și autospecialele de intervenție introduse recent în flotă. Potrivit companiei, tehnologia oferă autonomie ridicată și acuratețe în identificarea persoanelor dispărute sau rănite, în special în zone montane greu accesibile.

Vodafone și Salvamont colaborează de peste 20 de ani. În acest interval, soluțiile tehnologice dezvoltate de companie au sprijinit peste 110.000 de intervenții și, conform datelor oficiale, au contribuit la salvarea a peste 130.000 de persoane. În 2024, echipele Salvamont au derulat 6.509 misiuni și au asistat 7.562 de persoane, cu o rată de răspuns de 100% prin Dispeceratul Național.

„Această investiție marchează o nouă etapă într-un parteneriat de referință în România, în cadrul căruia tehnologia a avut un rol decisiv în numeroase intervenții”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Reprezentanții Salvamont subliniază presiunea tot mai mare pe echipele de intervenție, aflate într-o cursă permanentă cu timpul. „De la an la an, misiunile se înmulțesc, iar fiecare minut contează. Atunci când resursele umane nu sunt de ajuns, tehnologia devine partener indispensabil”, a precizat Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.

În prezent, Salvamont folosește peste 150 de drone aeriene și acvatice, multe dintre ele achiziționate cu sprijinul Vodafone și Fundației Vodafone. Doar în 2025, aceste echipamente au fost implicate în peste 300 de intervenții, contribuind direct la salvarea a cinci vieți în ultimele 12 luni. Alte 40 de drone vor intra în operare odată cu noua donație, crescând capacitatea de acoperire a zonelor izolate și reducând timpul de răspuns în caz de urgență.

Vodafone precizează că inițiativa face parte din strategia „Tech for Good”, prin care compania susține proiecte sociale, educaționale și de sustenabilitate, cu accent pe rolul tehnologiei în sprijinul comunităților.

