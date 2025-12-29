Un furnizor global de spații de lucru flexibile marchează al șaselea an de creștere / Mindspace România oferă asistență pentru aproape 100 de companii

Un furnizor de spații de lucru flexibile raportează unul dintre cei mai buni ani de la intrarea sa pe piața locală. Potrivit unui comunicat de presă al Mindspace, transmis către TechRider.ro, compania, cu locații în Piața Victoriei și Pipera, oferă asistență și suport pentru 100 de companii membre.

Rata de ocupare stabilă a birourilor este situată în jurul valorii de 80% în 2025, iar această performanță reflectă, potrivit companiei, cererea continuă pentru spații de birouri flexibile care îmbină „personalizarea, eficiența operațională și o cultură solidă a serviciilor de înaltă performanță”.

„Suntem mândri că 2025 este unul dintre cei mai buni ani ai Mindspace România până în prezent. (…) Indiferent dacă o companie intră pe piața din România, se extinde rapid, adoptă modelul de lucru hibrid sau se redimensionează, noi ne asigurăm că se simte susținută, înțeleasă și împuternicită”, a declarat Andreea Bîrlădeanu, Regional Lead Romania, Mindspace București.

Mindspace susține că oferă în spațiile sale de lucru asistență de tip concierge, rezolvare proactivă a problemelor și o echipă dedicată pe rezolvarea comunității și a programelor. De la freelanceri și startup-uri, la echipe corporative cu 50-100 de angajați, în domenii precum tehnologia, securitatea cibernetică, serviciile creative și de marketing, compania oferă soluții scalabile, de la birouri comune și private, până la birouri corporative complet personalizate, care evoluează odată cu ciclul de viață al fiecărei companii.

Potrivit comunicatului, Mindspace operează exclusiv în clădiri de birouri de Clasă A, situate în locații de top din București, selectate pentru standardele tehnice ridicate, accesibilitatea și certificările de sustenabilitate. Spațiile sale din România sunt găzduite în clădiri care asigură eficiență energetică, impact redus asupra mediului și interioare mai sănătoase.

În următorul an, Mindspace țintește să își îmbunătățească oferta cu tehnologii integrate, inițiative extinse pe zona de wellbeing și programe comunitare actualizate. Compania dezvoltă, de asemenea, soluții corporative avansate, răspunzând astfel cererii crescânde din partea echipelor mai numeroase care caută medii de lucru personalizate, performante și pregătite pentru viitor.