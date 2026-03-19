Dronele au început să fie folosite tot mai des în domeniul medical, iar experții spun că această tehnologie ar putea transforma modul în care sunt transportate probele biologice, medicamentele sau alte materiale sensibile între spitale și laboratoare.

În ultimii ani, mai multe proiecte pilot din Europa, Statele Unite sau Africa au demonstrat că vehiculele aeriene fără pilot pot reduce semnificativ timpul necesar pentru livrarea unor produse medicale critice, potrivit unei analize publicate de platforma Hospital Healthcare.

În multe cazuri, dronele sunt utilizate pentru transportul de sânge, mostre de laborator sau medicamente care trebuie livrate rapid între unități medicale. Tehnologia este considerată o soluție eficientă mai ales pentru așa-numita problemă a „ultimului kilometru”, adică livrarea rapidă către destinația finală, acolo unde infrastructura rutieră sau distanțele pot încetini transportul.

Livrări mai rapide decât transportul rutier

Unul dintre principalele avantaje ale dronelor este viteza. În situații în care probele biologice trebuie analizate rapid sau anumite tratamente trebuie livrate urgent, transportul aerian direct poate scurta semnificativ durata deplasării.

Spre exemplu, mai multe proiecte pilot desfășurate în Europa au testat transportul de probe de laborator sau de produse farmaceutice între spitale aflate la zeci de kilometri distanță. Dronele pot urma rute directe și evită traficul rutier, ceea ce permite livrarea materialelor în timp mult mai scurt.

În anumite cazuri, aceste sisteme au fost folosite pentru transportul de sânge, produse pentru chimioterapie sau mostre biologice destinate analizelor de laborator.

Utilă mai ales pentru zone izolate

Un alt avantaj important al dronelor este accesul în zone greu de atins prin mijloace de transport tradiționale.

În regiuni rurale sau în zone unde infrastructura rutieră este limitată, livrarea cu drone poate deveni o alternativă rapidă pentru transportul materialelor medicale.

Mai multe programe desfășurate în Africa au demonstrat deja utilitatea acestei tehnologii pentru livrarea de sânge și vaccinuri în zone izolate. În unele cazuri, timpul de transport a fost redus de la câteva ore la câteva zeci de minute.

Pe lângă viteză, specialiștii menționează și alte avantaje, precum reducerea costurilor logistice sau limitarea contactului direct în situații epidemiologice sensibile.

Obstacolele tehnologice și legislative

În ciuda potențialului ridicat, utilizarea dronelor în sistemele medicale este încă într-o etapă de dezvoltare. Printre provocările principale se numără reglementările privind zborurile autonome, integrarea în spațiul aerian și standardele de siguranță pentru transportul materialelor sensibile.

Autoritățile din mai multe țări lucrează la reguli care să permită operarea regulată a acestor sisteme, în special pentru zboruri dincolo de linia vizuală a operatorului, o condiție esențială pentru transportul pe distanțe mai mari.

Pe măsură ce aceste bariere sunt rezolvate, specialiștii din domeniul sănătății consideră că dronele ar putea deveni o componentă tot mai importantă a infrastructurii logistice medicale.

Teste și în România

Astfel de soluții au început să fie testate și în România. De exemplu, rețeaua medicală MedLife a introdus transportul probelor de laborator cu drone între mai multe localități din vestul țării și laboratoarele din Oradea și Arad.

Potrivit companiei, utilizarea dronelor poate reduce timpul de transport cu peste 50% comparativ cu livrările rutiere și ar putea permite obținerea mai rapidă a rezultatelor analizelor pentru pacienți.

Inițiativele de acest tip sunt încă la început, însă experții spun că ele ar putea deveni tot mai frecvente pe măsură ce tehnologia și reglementările evoluează.