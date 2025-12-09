Tranziția definitivă de la troleibuze la autobuze electrice a început oficial în Grecia, marcând apusul unui sistem de transport public care a servit structura urbană timp de peste șapte decenii, transmite publicația Greek Reporter. Procesul a început zilele trecute cu demontarea cablurilor electrice aeriene din orașul Pireu.

Ministrul adjunct al Transporturilor, Constantine Kyranakis, a confirmat această schimbare semnificativă a infrastructurii, anunțând că 70% din cablurile pentru troleibuze vor fi îndepărtate, mai întâi în Pireu și apoi în Atena.

„Ne luăm treptat rămas bun de la troleibuze, nu cu ușurință, ci cu respect pentru ceea ce au oferit cetățenilor timp de atâția ani, atât ca vehicule, cât și ca angajați”, a declarat Constantine Kyranakis, ministrul adjunct al Transporturilor.

Această măsură are scopul de a „recupera orizontul urban” și de a reduce drastic costurile ridicate de întreținere asociate rețelei fixe extinse. Ca parte a acestei reorganizări, două linii de troleu din Pireu sunt înlocuite imediat cu autobuze electrice noi, cu emisii zero.

Sistemul de troleibuze a fost introdus în 1954 în Grecia, când prima linie a conectat Atena de Pireu, înlocuind vechile tramvaie electrice. Kyranakis a asigurat atât publicul, cât și angajații din transporturi că această modernizare este orientată spre viitor.

Nu vor exista pierderi de locuri de muncă, potrivit lui. Dimpotrivă, oficialul promite că vor fi angajați noi șoferi, salariile vor crește, iar serviciul va deveni mai frecvent și mai fiabil, cu un serviciu îmbunătățit pentru pasageri.