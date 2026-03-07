Administrația locală din Sibiu a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament care stabilește noi reguli privind utilizarea trotinetelor electrice în oraș.

Documentul, publicat de Primăria Sibiu, urmează să fie analizat și votat de Consiliul Local Sibiu după finalizarea perioadei de consultare publică, scrie Turnul Sfatului.

Conform proiectului, circulația trotinetelor electrice ar putea fi interzisă în numeroase zone din oraș, în special în spațiile pietonale și în parcuri, acolo unde nu există infrastructură special amenajată pentru biciclete sau alte vehicule similare.

Dacă regulamentul va fi adoptat în forma propusă, zona centrală a orașului și o mare parte dintre parcurile municipiului vor deveni inaccesibile pentru utilizatorii de trotinete electrice.

Unde vor avea voie să circule trotinetele

Proiectul de regulament stabilește că trotinetele electrice vor putea fi utilizate în principal pe pistele dedicate bicicletelor, considerate cele mai sigure spații pentru acest tip de vehicule.

În situațiile în care nu există piste pentru biciclete, utilizatorii vor putea circula pe carosabil, dar numai pe drumurile unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 km/h.

Autoritățile locale susțin că această regulă are scopul de a reduce riscurile de accidente și de a evita conflictele dintre pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.

Zone în care accesul trotinetelor va fi interzis

Regulamentul propus prevede mai multe situații în care circulația trotinetelor electrice nu va fi permisă.

Astfel, utilizarea acestora va fi interzisă pe sectoarele de drum marcate cu indicatoare precum:

„Zonă pietonală”

„Accesul interzis bicicletelor”

„Circulația interzisă în ambele sensuri”

alte indicatoare rutiere care interzic accesul vehiculelor.

De asemenea, trotinetele electrice nu vor putea circula:

pe trotuare, cu excepția zonelor unde există piste pentru biciclete;

pe aleile parcurilor și grădinilor publice, dacă acestea nu sunt prevăzute cu piste dedicate;

în zonele de acces către instituții de învățământ, precum grădinițe, școli, licee sau universități;

în apropierea piețelor agroalimentare și a complexelor comerciale.

În cazul în care utilizatorii trebuie să traverseze aceste zone, proiectul stabilește că aceștia vor fi obligați să coboare de pe trotinetă și să o împingă pe lângă ei.

Obligații pentru utilizatorii de trotinete

Regulamentul introduce și o serie de obligații pentru persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice.

Printre acestea se numără:

obligația purtării căștii de protecție pentru conducătorii cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil;

interdicția transportului altor persoane pe trotinete electrice;

obligația de a avea asupra lor un act de identitate atunci când circulă pe drumurile publice.

Aceste măsuri sunt menite să crească nivelul de responsabilitate al utilizatorilor și să faciliteze identificarea acestora în cazul unor incidente sau încălcări ale regulilor de circulație.

Regulamentul, în dezbatere publică

Proiectul lansat de Primăria Sibiu se află în prezent în etapa de consultare publică, perioadă în care locuitorii orașului pot transmite propuneri, observații sau sugestii privind forma finală a regulamentului.

După încheierea acestei etape, documentul va fi înaintat Consiliului Local Sibiu, care va decide dacă regulamentul va fi adoptat și când va intra în vigoare.

Autoritățile locale susțin că introducerea acestor reguli este necesară în contextul creșterii numărului de trotinete electrice utilizate în oraș, precum și pentru protejarea pietonilor în zonele aglomerate.