Șoferii de Bolt amenință cu proteste, pe fondul unor revendicări ale acestora / Șoferii se plâng de condițiile contractuale

Șoferii platformei de ride-hailing Bolt din România amenință cu proteste dacă aceasta nu le răspunde revendicărilor lor. Potrivit StartupCafe, platforma transmite că dispune de o creștere a șoferilor parteneri, semn că „majoritatea dintre ei apreciază serviciile” platformei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ce revendicări au șoferii de Bolt

Publicația transmite că, pe grupurile de social media, șoferii se plâng de condițiile contractuale și au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare. Unii dintre ei intenționează ca, în perioada 1-5 decembrie, să țină active doar „serviciile scumpe” oferite de platforme. De asemenea, a fost lansată și o campanie de strângere de semnături, care a adunat peste 1.000 de semnături.

Printre revendicările șoferilor de Bolt se numără:

tarif minim corect și predictibil;

reclamațiile fără dovezi să nu ducă la suspendări automate;

supliment obligatoriu de 50% pentru cursele în afara orașului;

reguli fiscale clare și sprijin pentru șoferi;

transparența algoritmilor de tarifare , care este de altfel obligație legală în UE;

, care este de altfel obligație legală în UE; eliminarea obligativității ratei de acceptare.

Rata de acceptare este folosită ca „mecanism de constrângere”. Șoferii susțin că „obligarea indirectă a șoferilor să accepte curse neprofitabile poate reprezenta o clauză abuzivă, contrar legislației privind protecția partenerilor comerciali”.

Răspunsul platformei Bolt la cererile șoferilor

Reprezentanții platformei de ride-hailing susțin că tarifarea poate fi „doar corectă și predictibilă, prin natura în care este gândită aplicația”. Prețul estimativ afișat inițial de aplicație poate suferi modificări dacă are loc o modificare a destinației (acțiune estimată de pasager sau de șofer), sau de durată (din cauze externe, precum condițiile de trafic).

„Spre deosebire de serviciile tradiționale de taxi, aici lucrurile nu se pot întâmpla la mica învoială, căci aplicația contorizează automat tarifele curselor”, spun reprezentanții Bolt, potrivit StartupCafe.

În ceea ce privește reclamațiile care li se fac șoferilor, Bolt are un sistem de verificare „minuțios, care ține cont de diverși parametri”. Suspendarea se face doar după „verificări amănunțite” și se bazează pe dovezile aduse de pasageri „adesea de tip foto/video”.

Cât despre cursele în afara orașelor, platforma a declarat trebuie să mențină „un echilibru în ceea ce privește prețurile”. Prețurile ar trebui să fie „suficient de mari pentru ca șoferul să preia cursa, dar și suficient de mici pentru ca pasagerul să o comande”.