Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit 50.000 de kilometri de cale ferată operaţională odată cu deschiderea unei noi linii vineri, potrivit postului de televiziune de stat CCTV, preluat de AFP, transmite Agerpres.

Noua linie leagă Xi’an, faimos pentru Armata sa de Teracotă, de Yan’an, a relatat CCTV. Ambele oraşe sunt situate în provincia Shaanxi din nordul Chinei. Reţeaua feroviară din China s-a extins cu aproximativ o treime (32%) din 2020, a declarat compania de stat China Railway într-un comunicat difuzat vineri.

Linia Xi’an-Yan’an este proiectată pentru trenuri capabile să atingă viteze de până la 350 km/h, iar traseul de 299 de kilometri poate fi finalizat în 68 de minute, potrivit CCTV.

China finanţează, de asemenea, proiecte feroviare în străinătate, ca parte a iniţiativei sale „Belt and Road”, care sprijină proiecte de infrastructură la nivel global.