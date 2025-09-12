VIDEO Cixi Vigoz, mașina cu pedale și 3 roți ce poate ajunge la viteze de autostradă / Un gadget excentric disponibil doar prin abonament

Un concept atipic vine din Franța și promite să răstoarne ideea de mobilitate urbană și extraurbană. Cixi Vigoz este un vehicul aflat la granița dintre bicicletă electrică, scuter și microcar, care îți permite să rulezi cu 120 km/h pe autostradă, dar cu o condiție: trebuie să pedalezi.

Vigoz nu se încadrează ușor într-o categorie. Seamănă mai mult cu un scuter prin modul în care se înclină în curbe, însă spre deosebire de acesta are două roți în față și una în spate. Poziția de condus este inspirată de recumbentele (bicicletă care plasează ciclistul într-o poziție culcată), cu un ghidon plasat lateral, iar spațiul permite doi pasageri și chiar un mic bagaj în spate sau pe plafon.

Ce îl face cu adevărat diferit de un Renault Twizy sau Microlino este faptul că, asemenea unei biciclete electrice, motorul primește sprijin de la șofer. Intensitatea pedalatului poate fi reglată, iar cu asistență maximă efortul devine minim, chiar și la viteze de autostradă.

Performanțe și autonomie

Prototipul este echipat cu o baterie de 22 kWh, suficientă, potrivit producătorului, pentru aproximativ 160 km de autonomie. În teorie, valoarea nu impresionează: multe PHEV-uri sau EV-uri cu acumulatori similari ating distanțe comparabile fără să ceară pedalat. Tocmai de aceea, Cixi insistă pe componenta de mișcare și pe ideea că utilizatorii vor face sport în timp ce conduc.

Viteza maximă anunțată este de 120 km/h, ceea ce îl face eligibil pentru drumurile expres și autostrăzi, o premieră pentru un vehicul careimplică în mod direct efortul fizic al șoferului.

Fabricat în Franța, oferit pe abonament

Cixi Vigoz va fi produs la Annecy, în Franța, și va fi disponibil doar printr-un sistem de abonament. Deși compania promite costuri „foarte accesibile”, momentan nu există detalii clare privind prețurile.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă Vigoz va fi perceput ca un gadget excentric, ca o soluție reală de mobilitate urbană sau ca o alternativă sănătoasă la mașina clasică. Cert este că deschide o discuție interesantă: cât de mult suntem dispuși să pedalam pentru a conduce?