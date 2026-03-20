O aeronavă electrică cu decolare și aterizare verticală (eVTOL) a fost testată în Wuhan, China, în cadrul unui program care vizează dezvoltarea mobilității aeriene urbane.

Aparatul, realizat de compania E-Hawk Technology, se remarcă printr-un design circular, atipic, asemănător unui OZN, și printr-o configurație tehnică diferită de aeronavele clasice.

Spre deosebire de modelele convenționale, vehiculul nu are aripi vizibile. Sistemul de propulsie este integrat în fuselaj, sub forma unor ventilatoare interne.

Această soluție reduce expunerea componentelor externe și poate contribui la creșterea siguranței în operare, potrivit Euronews.

Testele au fost realizate în provincia Hubei, unde aparatul a demonstrat mai multe funcționalități esențiale: decolare verticală, menținere în aer, deplasare laterală și aterizare controlată. În total, au fost efectuate peste 140 de zboruri de test.

Pe lângă scenariile standard, au fost simulate și intervenții de salvare. Într-un astfel de exercițiu, vehiculul s-a apropiat de balconul unui apartament situat la etajul al treilea, pentru evacuarea unei persoane, ceea ce indică un potențial de utilizare în situații de urgență.

Aparatul are o lungime de aproximativ 5,6 metri și o greutate maximă la decolare de 1,2 tone. Capacitatea este de până la patru pasageri. Cabina este configurată într-un mod diferit față de aeronavele tradiționale, fiind echipată cu un ecran de mari dimensiuni în locul unui panou clasic de control, utilizabil inclusiv pentru aplicații de divertisment.

Potrivit dezvoltatorilor, astfel de vehicule ar putea deveni o soluție pentru reducerea traficului rutier în marile orașe și pentru realizarea unor deplasări rapide pe distanțe scurte. În paralel, tehnologia este analizată și din perspectiva utilizării în intervenții de urgență, în special în zone cu acces dificil.

Proiectul se înscrie în strategia mai amplă a Chinei de a accelera dezvoltarea mobilității aeriene urbane și a tehnologiilor autonome. În acest context, vehiculele eVTOL sunt considerate un posibil element cheie al transportului urban din viitor.