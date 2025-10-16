Waymo va lansa un serviciu de transport autonom în Londra în 2026

Compania americană Waymo, deținută de Alphabet, va lansa în 2026 un serviciu complet autonom de ride-hailing în Londra, marcând prima sa extindere majoră în afara Statelor Unite. Compania a început deja pregătirile pentru obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților britanice, conform Reuters.

„Vehiculele noastre sunt deja în drum spre Londra, unde șoferii de siguranță vor începe testele înainte ca serviciul complet autonom să fie lansat anul viitor”, a declarat un purtător de cuvânt al Waymo.

În colaborare cu firma britanică de finanțare auto Moove, Waymo va asigura gestionarea flotei, infrastructurii de încărcare și a facilităților necesare operării serviciului. Parteneriatul cu Moove face parte din strategia companiei americane de a lucra cu operatori locali pentru a facilita implementarea tehnologiei în piețe noi.

Londra devine astfel unul dintre primele orașe europene în care Waymo va testa curse autonome fără șofer, într-un context în care tot mai multe companii tehnologice își extind serviciile de mobilitate inteligentă. În paralel, Tesla se pregătește să lanseze în Statele Unite propriul serviciu de robotaxi, în timp ce Uber a anunțat planuri de a testa curse complet autonome în Regatul Unit din primăvara anului 2026, în parteneriat cu startupul britanic Wayve.

Extinderea Waymo în Marea Britanie vine după o perioadă de consolidare pe piața americană, unde compania operează o flotă de aproximativ 1.500 de vehicule și oferă peste 250.000 de curse plătite în fiecare săptămână în orașe precum San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta și Austin.

Waymo a avansat lent, dar constant, în implementarea serviciilor sale de mobilitate autonomă în Statele Unite, în ciuda reglementărilor stricte și a costurilor ridicate ale tehnologiei. Recent, compania a accelerat expansiunea internațională prin colaborări cu operatori de transport și platforme de ride-hailing. În Tokyo, Waymo a început în 2025 colectarea de date și testele cu vehicule operate de șoferi umani, în cooperare cu compania japoneză de taxiuri Nihon Kotsu și cu aplicația de transport Go.

Proiectul londonez marchează o nouă etapă pentru Waymo, care urmărește să demonstreze viabilitatea comercială a transportului autonom în piețe mari și reglementate strict. Compania afirmă că menține un dialog permanent cu autoritățile locale și naționale pentru a asigura respectarea tuturor normelor de siguranță.

Industria vehiculelor autonome continuă însă să se confrunte cu provocări semnificative. În Statele Unite, subsidiara Cruise a General Motors a fost nevoită să își reducă operațiunile după mai multe incidente și investigații federale privind siguranța. În acest context, succesul lansării Waymo în Londra ar putea reprezenta un pas important în recâștigarea încrederii publice în transportul fără șofer.

Cu sprijinul partenerilor locali și al autorităților britanice, Waymo intenționează să aducă în Londra același model de serviciu deja utilizat în marile orașe americane: curse comandate prin aplicație, operate de vehicule complet autonome, disponibile non-stop.

Prin această extindere, compania Alphabet își consolidează poziția de lider în domeniul mobilității autonome, într-o competiție tot mai strânsă cu Tesla, Uber și startupurile europene de tehnologie.