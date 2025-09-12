REVIEW Google Pixel 10 Pro: Telefonul AI de referință în acest moment

Pro Funcționalități AI mai avansate decât pe orice alt telefon

Design și construcție premium

Cameră foto de înaltă performanță, cu rezultate foarte bune consistente

Display de excepție

Poți atașa accesorii magnetice pe spate Contra Performanță hardware moderată, sub cea a concurenților direcți

Capacitate de stocare de bază insuficientă pentru un vârf de gamă

Designul noii interfețe software din Pixel poate fi subiectiv

Puține opțiuni de personalizare pentru launcher

În lipsa unor avansuri semnificative în domeniul hardware, producătorii de telefoane mobile se folosesc de noile capabilități bazate pe inteligență artificială (AI) ale dispozitivelor din portofoliu pentru a câștiga cotă de piață. O mică magie în camera foto, editări rapide de imagini care altădată necesitau mult mai mult timp, rezumate ale înregistrărilor audio și, voilà, ai ce să scoți în față când lansezi noul dispozitiv. Nu contează procesorul e doar puțin mai rapid decât cel de anul trecut sau că bateria este tot Li-Ion și ține la fel de mult.

Iar când vine vorba de funcții AI, niciun alt smartphone de pe lumea aceasta nu încorporează mai multă astfel de tehnologie decât Google Pixel. Modelul vârf de gamă Pixel 10 Pro, pe care TechRider l-a testat, este modelul AI de referință al momentului, în opinia mea, și unul dintre dispozitivele care excelează la capitolul cameră. Însă asta nu înseamnă și că este telefonul potrivit pentru orice utilizator. La capitolul hardware, însă, există opțiuni mai atractive pentru cei care își doresc putere brută. Am spus mereu că pentru mine smartphone-ul ideal ar fi un vârf de gamă Samsung cu software de Pixel.

Design

Google Pixel 10 Pro impresionează printr-un design modern, premium și elegant, ce păstrează elemente emblematice ale liniei Pixel, precum bara distinctivă pentru camere, de pe spate. Aceasta oferă marele avantaj că nu îi permite telefonului să se miște deloc atunci când este utilizat așezat pe o suprafață plană, un lucru enervant la telefoanele cu ansamblu de camere poziționat pe o parte a spatelui.

Carcasa este realizată din aluminiu de calitate aeronautică, combinată cu sticlă Gorilla Glass Victus 2, ceea ce îi conferă atât rezistență, cât și o estetică aparte. Telefonul are o grosime de 8,5 mm, cântărește 207 g și integrează un display cu diagonală de 6,3 inch, cu margini înguste și colțuri rotunjite.

Finisajele sunt satinate, elegante, iar paleta de culori include opțiunile Moonstone, Jade, Porcelain și Obsidian. Pixel 10 Pro are rating IP68 pentru rezistență la apă și praf și păstrează designul ergonomic, cu muchii rotunjite ce îl fac plăcut la atingere.

Ansamblul camerei, cu trei senzori, este integrat discret, păstrând simetria și identitatea vizuală Pixel.

Spre deosebire de Pixel 9 Pro, noul model vine cu două difuzoare așezate de o parte și de alta a portului de încărcare. Acest lucru a fost posibil deoarece slotul pentru cartele a fost mutat de jos, în partea de sus.

O altă diferență, dar nu ușor remarcabilă, este că ansamblul de camere de pe Pixel 10 Pro este puțin mai mare decât cel de pe modelul anterior, deși mărimea în megapixeli a senzorilor a rămas neschimbată. De aceea, 10 Pro este puțin mai greu decât 9 Pro: 207 grame față de 199 de grame. La „gramajul” mai ridicat contribuie și bateria cu o capacitate mai mare.

Display

Display-ul Google Pixel 10 Pro are o diagonală de 6,3 inch și folosește tehnologie LTPO OLED, oferind o rată de refresh adaptivă de la 1 până la 120 Hz pentru o derulare fluidă și un consum optimizat de baterie.

Ecranul atinge o luminozitate maximă impresionantă de 3.300 de niți, ceea ce îl face foarte lizibil chiar și în lumină puternică la exterior. Rezoluția este de 2.856 x 1.280 pixeli, cu un raport de aspect 20:9 și o densitate de 495 ppi, oferind imagini extrem de clare și culori vibrante cu suport HDR10+.

Panoul este protejat de Corning Gorilla Glass Victus 2 și suportă peste 16 milioane de culori pentru o experiență vizuală premium.

La acest capitol nu am de ce să mă plâng. Pixel 10 vine cu un display performant superb, iar utilizarea zilnică a acestui ecran este o plăcere.

Performanță și software

Pixel 10 Pro include hardware de top și impresionează printr-un software axat pe inteligență artificială avansată. Telefonul rulează Android 16, cu promisiunea Google pentru șapte ani de actualizări majore de sistem și de securitate, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai lungi cicluri de suport din industrie.

Terminalul este echipat cu procesorul Google Tensor G5 (3 nm), susținut de 16 GB RAM și stocare UFS rapidă, de până la 1 TB. Din păcate, versiunea de bază a Pixel 10 Pro, pe care am testat-o la TechRider, este livrată încă cu o capacitate de stocare de 128 GB, absolut nepotrivită pentru un vârf de gamă în 2025.

Software-ul integrează profund platforma AI Gemini, oferind funcții precum rezumate inteligente, căutare vizuală live, generare rapidă de conținut și multitasking vocal cu Gemini Live. Pixel 10 Pro conectează informațiile din aplicații și propune acțiuni contextuale, simplificând fluxurile obișnuite de lucru și multitasking-ul, ceea ce apreciez. Am scris în titlu că acesta este telefonul AI de referință.

Iată câteva exemple de astfel de funcții din Pixel 10 Pro:

Magic Cue folosește AI-ul pentru a monitoriza aplicații precum Gmail, Calendar, Mesaje și oferă sugestii contextuale și acțiuni utile exact la momentul potrivit, fără a fi nevoie să cauți manual informațiile de care ai nevoie.

Camera Coach oferă recomandări în timp real despre cum să încadrezi mai bine o fotografie sau ce setări să folosești, analizând scena și propunând ajustări pentru poze de calitate, ceea ce îi ajută chiar și pe utilizatorii mai puțin experimentați să obțină rezultate profesionale.

Conversational Editing permite editarea fotografiilor doar spunând sau scriind ce anume vrei să modifici („Șterge obiectul din stânga”, „Fă cerul mai albastru”), iar AI-ul identifică și aplică schimbările cerute, eliminând interfața clasică de editare.

Launcher-ul are acum mai mult spațiu pentru scurtături de aplicații, fiind adăugată încă o linie prin reducerea dimensiunilor widget-ului At a Glance. Lipsesc, însă, în continuare, opțiuni de personalizare mai avansate, precum schimbarea formei iconițelor (mi-aș dori mult opțiunea de „Squircle”), care sunt implicit cercuri, sau posibilitatea de a edita numele aplicațiilor. Acum poți alege să afișezi numele lungi de aplicații pe două rânduri, ceea ce apreciez. La capitolul personalizare a interfeței, cred că Samsung stă mult mai bine.

Totodată, noua filozofie de design a sistemului de operare s-ar putea să nu fie pe placul multor utilizatori. Mie nu-mi plac fonturile mai îngroșate pe alocuri și nici faptul că au fost introduse animații cu care nu sunt obișnuit și transparențe în fundal. Secțiunea Quick Settings și notificările au fost redesenate pentru a fi mai clare și mai ușor de folosit, ceea ce este adevărat, însă mai am nevoie de timp pentru a mă obișnui cu efectele vizuale animate și reacțiile la interacțiuni.

Google Pixel 10 Pro, cu chipset-ul Tensor G5, oferă o performanță stabilă în teste sintetice, dar rezultatele CPU și GPU sunt moderate, fiind semnificativ sub cele ale Samsung Galaxy S25 Ultra, echipat cu Snapdragon 8 Elite și GPU Adreno 830 (de exemplu 3250 vs. 3600 în 3DMark Wild Life Extreme). În Geekbench, rezultatele pentru S25 Ultra sunt de asemenea mult mai bune.

Modelul Samsung domină clar la capitolul performanță brută, în timp ce Pixel 10 Pro excelează prin stabilitate și optimizări AI. De aceea, spun că smartphone-ul ideal pentru mine ar fi un vârf de gamă Samsung cu software de Google Pixel.

Performanța audio a Pixel 10 Pro este clară și bine echilibrată, cu o îmbunătățire vizibilă față de generațiile anterioare, inclusiv bass mai bine definit și claritate vocală ridicată. Difuzoarele stereo oferă un sunet consistent, fără distorsiuni la volum mare.

Difuzoarele sunt potrivite pentru apeluri, videoclipuri și ascultare în medii relativ silențioase, însă sunetul poate părea cam „subțire” și volumul total nu este foarte puternic în medii zgomotoase.

Camere

Aici nu avem parte de suprize, deoarece Pixel-urile sunt renumite pentru sistemele lor de camere care oferă performanțe consistente. Camerele de pe Google Pixel 10 Pro oferă performanțe solide, având un senzor principal de 50 MP și o cameră telephoto de 48 MP cu zoom optic 5x, foarte clar și susținut de AI pentru detalii precise chiar și la un zoom mare.

Camera ultra-wide de 48 MP oferă fotografii detaliate, având inclus și modul macro pentru a te apropia până la 2 cm de subiect. Calitatea fotografiilor este foarte bună în condiții de lumină slabă, cu un bun echilibru între reducerea zgomotului și păstrarea detaliilor.

Video-urile pot fi filmate până la o calitate de 8K, cu stabilizare avansată. Fotografiile selfie sunt clare datorită camerei de 42 MP.

Performanța generală a camerelor este una dintre cele mai bune din gama sa, excelând în versatilitate și stabilizare.

Exemple de imagini realizate cu Pixel 10 Pro, în diverse condiții, cu setările implicite ale camerei:

Baterie

Pixel 10 Pro vine cu o baterie puțin mai mare decât cea de pe Pixel 9 pro: 4.870 mAh vs 4.700 mAh. Totuși, în teste mele, Pixel 10 Pro oferă o durată activă de utilizare doar cu puțin mai mare decât cea a modelului de anul trecut. Deci, creșterea de capacitate a bateriei nu s-a tradus într-un salt semnificativ de autonomie.

În plus, Pixel 10 Pro oferă o încărcare ușor mai rapidă la 30W față de 27W la Pixel 9 Pro și suportă standardul de încărcare wireless Qi2 cu magneți, ceea ce permite folosirea de accesorii noi, în timp ce Pixel 9 Pro are încărcare wireless Qi standard.

Telefonul asigură o autonomie de o zi întreagă de obicei în scenariul meu de utilizare: citesc multe știri, stau o oră-două pe Reddit, BlueSky și WhatsApp, ascult câteva zeci de minute podcasturi cu ecranul stins, câteva melodii și câteva clipuri pe YouTube.

Pe scurt, autonomia Pixel 10 Pro este aproximativ similară în utilizarea zilnică cu cea a Pixel 9 Pro.

Nu am folosit încă accesorii cu magneți pentru telefon, dar sunt foarte încântat de această caracteristică pe care o consideră un punct forte al modelului

Concluzie

Google Pixel 10 Pro se impune ca un lider în domeniul inteligenței artificiale, excelând în software, ceea ce reprezintă principala atracție. Funcțiile AI, precum Conversational Editing și Magic Cue, transformă experiența de utilizare, oferind o abordare intuitivă, simplă și eficientă.

Designul premium și ecranul LTPO OLED de 3.300 de niți, alături de camerele foto foarte performante, îi confirmă statutul de top. Apreciez și faptul că poți atașa accesorii magnetice pe partea din spate.

Totuși, punctele slabe nu lipsesc. Performanța hardware brută este sub cea a concurenței directe, cum ar fi Samsung Galaxy S25 Ultra, iar capacitatea de stocare de bază de 128 de GB este insuficientă. De asemenea, noul design al interfeței Android 16 și anumite aspecte audio pot fi subiective și nu pe gustul tuturor utilizatorilor. Totodată, mi-aș dori mai multe opțiuni de personalizare pentru launcher-ul implicit.

În concluzie, Pixel 10 Pro este un telefon ideal pentru cei care pun preț pe inovația software și pe funcțiile AI integrate, fiind mai puțin potrivit pentru utilizatorii care caută performanță brută în jocuri sau aplicații intensive.

Pixel 10 Pro primește nota 4,7/5 din partea TechRider.ro.