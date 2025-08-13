REVIEW Huawei MatePad 11.5: Unealta media ideală, la un preț accesibil / Ecran mare și luminos, susținut de o baterie de 10.000 mAh

Anunțată la începutul lunii iulie, Huawei MatePad 11.5 a ajuns pe masa noastră de teste, unde TechRider.ro a avut ocazia să testeze cea mai nouă tabletă pe care producătorul chinez o comercializează în România.

Prima (și singura) tabletă pe care am avut-o a fost un Allview de 8 inci, care, la vremea aceea, mi s-a părut mare. Și așa și era, într-o vreme în care telefoanele de 6 inci erau considerate phablets. Acum, niciun smartphone nu scade ca dimensiune sub 6 inci, iar 8 inci pot fi atinși cu ușurință, prin intermediul telefoanelor pliabile ca Samsung Galaxy Z Fold7 sau Honor Magic V5.

De când mi-am luat primul telefon mare (un Galaxy S10+), eu nu am mai înțeles rostul unei tablete. Dar, după o săptămână cu Huawei MatePad 11.5, mi se pare că tabletele încă sunt un jucător important pe piața de electronice.

Design

Prima senzație pe care o ai când pui mâna pe noul MatePad este una de răcoare, deoarece tableta are un șasiu și spate de aluminiu, iar senzația este una excelentă. Îți oferă o senzație de premium, deși prețul pentru această tabletă este unul mid-range, dar despre preț vom vorbi spre final. Pe spate avem camera de 12MP, protejat de un Star Ring, și trei conectori metalici pentru diferite accesorii. Pe canturile de sus și de jos regăsim cele patru difuzoare ale tabletei, iar sus este amplasat și butonul de pornire.

Ce m-a frapat și mai tare este cât de subțire este acest dispozitiv. Acesta are puțin peste 6 mm grosime (6,1 mm), cu 10% mai subțire decât predecesorii săi, și cântărește 515 g. Huawei MatePad 11.5 moștenește trăsăturile de design unibody observate la generațiile anterioare, iar șasiul de aluminiu, care poate fi colorat în Space Gray sau violet, oferă un aer de rafinament.

Unitatea pe care am primit-o la test a venit atât cu creionul inteligent Huawei M-Pencil, , ajuns la a treia generație, cât și cu tastatura Huawei Smart Keyboard, ce are o greutate de doar 20 de grame. Senzația de tastare este una plăcută, iar tastatura în sine poate fi detașată magnetic pentru a lăsa loc doar husei suport. Sper ca, pe viitor, să se introducă și scrierea în limba română pentru tastatura fizică.

Ecran

Noul MatePad dispune de un panou LCD de 11,5 inci, cu o rezoluție 2456 x 1600 pixeli (256 ppi) FullHD+ și un raport screen-to-body de 86%, mai bun decât în cazul unor telefoane premium. Cu un raport de aspect 3:2, ecranul oferă în modul landscape o suprafață de display cu 10% mai mare decât pentru o tabletă cu raport 16:10, iar modul portret este asemănător cu o carte mai mare.

Panoul tabletei este capabil de rate de împrospătare de 60 Hz, 90 Hz sau 120 Hz, pentru un input lag cât mai mic. Iar, în combinație cu creionul mai sus menționat, oferă o scriere manuală extrem de receptivă, cu latența redusă. Totodată, ecranul poate fi convertit cu ușurință într-o hârtie, prin activarea opțiunii eBook mode. Am încercat să citesc autobiografia lui Adrian Newey („How to Build a Car”) cu această opțiune activată, și chiar oferă o senzație de eBook reader.

Tableta poate fi aleasă cu două opțiuni de ecrane, unul glossy și una cu display PaperMatte, opțiune pe care o recomand. Un prim avantaj este tehnologia anti-orbire și anti-reflexie, care formează sute de milioane de structuri de nanotexturi pe suprafața ecranului, care pot elimina până la 99% din interferențele luminoase, conform Huawei. Această tehnologie reduce forța de frecare a degetului sau a creionului inteligent pe ecran, astfel reproducând cât mai mult senzația de creion pe hârtie.

Inginerii Huawei au lucrat la tehnologia PaperMatte pentru a crea o experiență cât mai bună de vizionare pe acest ecran, și pot confirma că este o experiență plăcută. Ce mi-aș fi dorit eu ar fi să implementeze tehnologia AMOLED, pentru o acuratețe și mai mare a culorilor, dar și un consum mai mic de energie.

Performanță și software

Pentru acest review, am ales să introducem în aceeași categorie performanța și software-ul, pentru că puțină lume va rula jocuri pe acest dispozitiv.

Din punctul de vedere al procesorului, Huawei MatePad dispune de un octa-core Kirin 8020, dispus astfel:

patru nuclee de 1.3 GHz;

trei nuclee de 2.05 GHz;

un nucleu de 2.29 GHz.

Acest procesor rulează bine, și este și eficient. În combinație cu o baterie de peste 10.000 mAh, această tabletă poate ține cu ușurință o zi întreagă. În testele noastre, a rulat aproximativ 11 ore de videoclipuri, cu o baterie încărcată 90%. Deci, cele 14 ore de playback video anunțate de producător pot fi atinse.

Pe partea de software, Huawei MatePad rulează sistemul de operare propriu al companiei, HarmonyOS 4.3.0, care oferă o interfață intuitivă. Deși nu beneficiază de serviciile Google preinstalate, producătorul pune la dispoziția utilizatorilor magazinul propriu de aplicații, AppGallery, de unde putem instala suita MicroG și Gbox pentru a accesa serviciile Google.

Pe scurt, MicroG este o implementare open-source a Serviciilor Google Play, permițând aplicațiilor care depind de acestea să funcționeze pe dispozitive Android fără serviciile proprietare Google, oferind mai multă confidențialitate. Gbox este o aplicație construită pe baza MicroG, care poate fi descărcată din Huawei AppGallery, ce creează un mediu virtual pentru a rula aplicațiile Google.

Aplicațiile native ale Huawei oferă o alternativă viabilă celor care vor să fie productivi pe tabletele lor. Aplicația Notes este intuitivă și ușor de folosit, iar, pentru artiști sau cei care vor să deseneze pe tabletă, aplicația GoPaint este foarte bună. Vine cu peste 100 de pensule preinstalate, texturi realiste și chiar și efecte de adâncime. Spre exemplu, dacă desenăm cu Huawei M-Pencil și vrem să facem creionul să fie mai intens, putem să apăsăm mai tare pe ecran, iar desenul se va îngroșa.

Chiar și fără serviciile Google „din fabrică”, sistemul de operare HarmonyOS oferă o experiență completă și eficientă, cu accent pe integrarea hardware-software. Păcat că rulează pe Android 12.

Camere

Cea mai nouă tabletă Huawei dispune de o singură cameră pe spate, o unitate de 13 MP cu deschidere f/1.8 și autofocus capabilă de filmări 1080p@30fps. Camera din față este ultrawide și are o rezoluție de 8 MP, capabilă la rândul său de filmare 1080p@30fps. Această cameră nu este la fel de bună ca la versiunea MatePad Pro 12.2, din pricina unui senzor mai mic, dar este bună pentru videoconferințe și selfie-uri în care să încapă tot grupul de prieteni.

Totuși, dacă vă așteptați la calitatea foto a unui flagship, nu o veți găsi aici. Așa că este indicat dacă doriți să faceți fotografii, cel mai bine le realizați cu smartphone-ul dumneavoastră.

Sunet

Lucrul care mi-a plăcut cel mai mult la acest Huawei MatePad este sunetul. Cele patru difuzoare dispun de tehnologia Histen 9.0, iar aceasta își face simțită prezența. Vocile din videoclipuri sunt clare, iar muzica se aude foarte tare și foarte clar. Huawei spune că a introdus pe această tabletă un nou algoritm de îmbunătățire a sunetului, Smart Audio Mixer, care izolează elemente-cheie precum vocile sau tobele din piesele muzicale, și le ajustează astfel încât utilizatorul să se bucure de cel mai bun sunet.

Baterie

Mai sus am spus despre baterie, că are peste 10.000 mAh. Unitatea de 10.100 mAh oferă cel puțin o zi și jumătate de utilizare, cu 14 ore de redare video neîntreruptă. În plus, Huawei a dotat noul MatePad 11.5 cu încărcare de 40W, mai puternică decât multe telefoane flagship, capabilă să încarce bateria în puțin peste o oră și jumătate. De asemenea, tableta poate încărca alte dispozitvie cu până la 5W putere.

În plus, accesoriile precum creionul inteligent sau tastatura wireless nu consumă foarte mult curent din bateria tabletei, întrucât ele sunt la rândul lor eficiente. Spre exemplu, pe parcursul unei săptămâni de folosire, nu am observat nicio scădere în procentajul bateriei tastaturii.

Preț și disponibilitate

Noul Huawei MatePad 11.5 poate fi comandat de pe site-ul producătorului. Producătorul pune la dispoziția clienților o ofertă de lansare, prin care pot achiziționa tableta la prețul de:

128 GB stocare, 8 GB RAM – 1.299 de lei , prin aplicarea codului de reducere AMATEPAD200S;

, prin aplicarea codului de reducere AMATEPAD200S; 256 GB stocare, 8 GB RAM – 1.999 de lei, prin aplicarea codului de reducere AMATEPAD300P.

Ne-am fi dorit ca versiunea de top să fie dotată cu 12 GB de memorie RAM, la fel ca cel mai apropiat rival al său, Samsung Galaxy Tab S10 FE.

Versiunea de top vine dotată și cu ecranul PaperMatte, dar și cu creionul inteligent Huawei M-Pencil, iar toate versiunile vin cu pachetul Huawei Care Screen Protection pentru un an. Acest pachet constă în o asigurare pentru ecranul dispozitivului. În cazul deteriorării, Huawei va schimba gratuit ecranul. Creionul inteligent poate fi achiziționat pentru 199 de lei, iar un încărcător de 66W costă doar 39,99 de lei. (Oferta este valabilă în perioada 12 august 2025 – 30 septembrie 2025.)

Concluzie

Noul Huawei MatePad 11.5 livrează așteptărilor pe care ea singură și le-a impus. Este o unealtă media excelentă, cu o baterie de foarte lungă durată, un sunet puternic și clar și un ecran care, la atingere, simulează hârtia foarte bine. Ecranul PaperMatte oferă o experiență vizuală foarte bună, cu o luminozitate îndeajuns de mare și culori precise, iar tactil este mult mai bună decât un ecran glossy.

Pentru anumiți utilizatori, lipsa suportului pentru limba română pe tastatura fizică poate fi supărătoare, iar aceștia trebuie să apeleze la soluții alternative pentru corectarea textelor. Chiar dacă soluțiile Google nu sunt prezente pe această tabletă de la bun început, instalarea acestora este simplă și sigură.

Consider că cel mai mare punct forte al noului MatePad este autonomia. Cu această tabletă, nu trebuie să ne mai îngrijorăm că rămânem fără baterie, iar, în eventualitatea în care se întâmplă, încărcarea se face rapid.

Într-un final, Huawei MatePad 11.5 primește nota 4,3/5 din partea TechRider.ro.