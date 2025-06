REVIEW Tableta Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025): Companion de călătorie

Pro Vine cu tastatură premium inclusă în pachet

Tableta este subțire (5,5 mm) și ușoară (508 grame)

Are un display de excepție

Performanță ridicată și software bine optimizat

Baterie cu autonomie ridicată și încărcare rapidă Contra Nu beneficiază de serviciile Google preinstalate (deși pot fi adăugate ulterior)

Tastatură fizică fără suport pentru limba română

Cred că materialul tastaturii poate fi deteriorat/murdărit ușor

M-am întors recent din concediu, iar acolo am avut cu mine Huawei MatePad Pro 12.2-inch 2025, o tabletă care este mai degrabă un dispozitiv hibrid 2-în-1, un fel de mini laptop și tabletă. Am folosit dispozitivul pentru a urmări filme, rularea de jocuri video, pentru a scrie texte, iar fiica mea a desenat aproape zilnic ceva cu ajutorul stylusului inclus în pachet. Cu această ocazie mi-am întărit credința că o astfel de tabletă este un companion ideal pentru călătorii. Un mare avantaj al acestui dispozitiv sunt accesoriile cu care vine la pachet în perioada promoțională, care la concurență costă mulți bani. Este vorba despre o husă cu tastatură inclusă, premium, un stylus și un mouse (după 31 iulie doar tastatura este inclusă). Astfel, dispozitivul oferă productivitate la nivel de laptop, la nevoie.

Deoarece sunt atât de versatile și oamenii călătoresc tot mai mult (cererea globală de călătorii cu avionul urmează să crească cu peste 40% până în 2030, potrivit Boeing), tabletele cu tastatură fizică cresc rapid în popularitate. Acestea oferă alternative la laptopuri, chiar și la cele ultraușoare. Avantajul dispozitivelor 2-în-1 este că pot fi folosite doar ca tablete atunci când utilizatorul dorește, de exemplu, să joace un joc video sau să le folosească pe post de e-book reader.

Design

Tableta testată a fost livrată într-un pachet premium, în care se găsesc dispozitivul propriu-zis, tastatura Huawei Glide Keyboard, stylusul și un încărcător de mare putere. Un mouse Huawei a fost oferit separat pentru a completa experiența.

Dispozitivul impresionează prin designul său subțire și ușor, cu o grosime de doar 5,5 mm și o greutate de aproximativ 508 grame. Acest lucru o face una dintre cele mai portabile tablete de 12” de pe piață.

Designul frontal modern este dat de marginile înguste ale display-ului, tableta având un raport screen-to-body de 92%.

Huawei MatePad Pro 12.2 este completată de tastatura Glide, care se prinde magnetic de dispozitiv și include un compartiment inteligent pentru încărcarea și depozitarea stylusului M-Pencil. Designul general este elegant și modern, cu o atenție sporită la detalii și o textură rafinată. Trebuie, însă, să ai mâinile curate și uscate atunci când folosești tastatura, deoarece materialul exterior fin al acesteia, care imită catifeaua, cred că se poate păta sau murdări.

Modulul camerei a fost actualizat, având o ramă groasă și două lentile poziționate vertical.

Accesoriile pot fi conectate foarte ușor la tabletă prin intermediul tehnologiei NearLink de la Huawei. Aceasta este o tehnologie de comunicații wireless pe distanță scurtă dezvoltată de compania chineză, cu scopul de a depăși Bluetooth și Wi-Fi în ceea ce privește viteza, latența, consumul de energie și rezistența la interferențe. Este concepută pentru a fi utilizată într-o gamă largă de scenarii, inclusiv dispozitive inteligente (căști, mouse-uri), case inteligente, vehicule inteligente și producția industrială.

Atrage, de asemenea, atenția senzorul de amprentă integrat în butonul Power. Acesta este precis și ușor de accesat.

Display

Piesa centrală a designului acestei tablete este ecranul Tandem OLED PaperMatte de 12,2”, cu o rezoluție de 2.800 x 1.840 pixeli și format 3:2. Acesta oferă culori vibrante (1,07 miliarde de culori, gamă P3 și ΔE < 1), rată de refresh maximă de 144 Hz, contrast ridicat (2.000.000:1) și o luminozitate maximă de 2.000 niți. Tehnologia PaperMatte reduce reflexiile și strălucirea, oferind o experiență de vizionare confortabilă.

Gama de culori P3, mai exact DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3) sau varianta sa adaptată pentru dispozitivele de consum, Display P3, reprezintă un spațiu de culoare mai larg decât standardul sRGB, utilizat în mod obișnuit. Avantajele acestei game sunt: oferă culori mai vibrante și realiste, este potrivită pentru redarea de conținut HDR și este importantă pentru profesioniștii din domeniul foto-video (designerii grafici, fotografi, editori video).

ΔE < 1 înseamnă o precizie excepțională a culorilor. Aceasta este o unitate de măsură standardizată care cuantifică diferența percepută între două culori. Cu cât valoarea Delta E este mai mică, cu atât culorile afișate sunt mai apropiate de culorile originale sau de referință.

Tehnologia PaperMatte integrează o tehnologie antireflexie avansată, care reduce semnificativ strălucirea și reflexiile, oferind o experiență de vizionare confortabilă chiar și în lumină puternică, simulând senzația de hârtie la utilizarea stylusului M-Pencil.

Performanță și software

Huawei MatePad Pro 12.2 se impune ca o tabletă de top, oferind o experiență remarcabilă atât la nivel de performanță, cât și de software. Sub capotă, tableta este propulsată de un chipset octa-core Kirin T92A (7 nm). Acesta este susținut de 12 GB RAM și 512 GB stocare internă, asigurând fluiditate în multitasking și în rularea aplicațiilor solicitante. Indiferent dacă este vorba de editare video, gaming sau utilizare intensivă a mai multor aplicații simultan, MatePad Pro 12.2 gestionează sarcinile cu ușurință, fără întârzieri sau blocaje.

Pe partea de jocuri video, am rulat în mod frecvent jocul video World of Tanks Blitz cu toate setările grafice la maximum și nu am avut niciun fel de probleme, performanța fiind excelentă.

Acest lucru este posibil deoarece dispozitivul utilizează o arhitectură de răcire 3D pentru disiparea eficientă a căldurii generate de procesor și celelalte componente interne. Sistemul transferă rapid căldura către spatele dispozitivului și către ecran, folosind un proces de conducție termică avansat. Astfel, tableta menține o temperatură optimă chiar și în timpul utilizării intensive, cum ar fi multitasking-ul sau redarea de conținut multimedia. Totodată, Huawei a reușit să depășească, prin optimizări, problema reprezentată de faptul că procesorul său nu este la fel de puternic precum cele de pe modelele concurente disponibile pe piață.

De asemenea, tableta Huawei oferă conectivitate rapidă la internet, prin tehnologia Wi-Fi 7 (802.11be). Aceasta aduce îmbunătățiri semnificative față de generațiile anterioare, precum viteză mult mai mare, latență scăzută și capacitate de rețea crescută (poate gestiona mult mai multe dispozitive conectate simultan, fără a compromite performanța).

Pe partea de software, Huawei MatePad Pro 12.2 rulează HarmonyOS 4.3, un sistem de operare dezvoltat de Huawei, care oferă o interfață intuitivă și optimizată pentru productivitate. Deși nu beneficiază de serviciile Google preinstalate, Huawei a integrat un ecosistem robust de aplicații prin AppGallery și oferă soluții alternative, precum MicroG/Gbox, pentru accesarea aplicațiilor Google.

MicroG este o implementare open-source a Serviciilor Google Play, permițând aplicațiilor care depind de acestea să funcționeze pe dispozitive Android fără serviciile proprietare Google, oferind mai multă confidențialitate. Gbox este o aplicație construită pe baza MicroG, care poate fi descărcată din Huawei AppGallery, ce creează un mediu virtual pentru a rula aplicațiile Google.

Funcționalități precum Live Multitasking permit comutarea fluidă între trei aplicații simultan, iar aplicații precum GoPaint, dedicată artiștilor digitali, profită din plin de ecranul PaperMatte și de stylusul M-Pencil.

GoPaint de la Huawei este o aplicație de pictură digitală pentru tablete, cu peste 100 de pensule presetate, texturi realiste și motor grafic performant. Oferă gesturi intuitive, funcții AI pentru selecție și corectare, straturi multiple, export video și tutoriale, simulând senzația autentică de desen pe hârtie.

O altă aplicație remarcabilă este Huawei Notes, o soluție simplă și eficientă pentru a lua notițe pe dispozitivele Huawei. Permite utilizatorilor să creeze rapid note text, liste de verificare și desene, organizându-le ușor prin foldere sau etichete. Este ideală pentru capturarea ideilor rapide, a informațiilor importante sau a listelor de sarcini, oferind o experiență de utilizare fluidă și intuitivă.

Chiar și fără serviciile Google, HarmonyOS oferă o experiență completă și eficientă, cu accent pe integrarea hardware-software.

Din păcate, tastatura Glide nu oferă deocamdată suport pentru limba română, ceea ce face imposibilă scrierea directă a textelor cu diacritice. Eu am rezolvat această problemă adăugând diacritice ulterior, cu ajutorul unor servicii AI.

Camere

Huawei MatePad Pro 12.2 dispune de un sistem de camere versatile. Pe spate găsim o configurație duală, formată dintr-un senzor principal de 50 MP cu deschidere f/1.8 și autofocus, alături de o cameră ultrawide de 8 MP cu deschidere f/2.2. Aceasta permite capturi diverse, de la fotografii clare la peisaje extinse și scanarea documentelor. Spre deosebire de camerele de pe alte tablete, inclusiv premium, acestea chiar pot fi folosite pentru a face în mod normal fotografii, nu doar pentru a scana documente sau coduri QR. Iată câteva exemple de imagini surprinse cu Huawei MatePad Pro 12.2:

Pentru partea frontală, tableta este echipată cu o cameră de 8 MP (f/2.0), excelentă pentru apeluri video clare și selfie-uri.

Tableta poate înregistra video la calitate 4K@30fps, asigurând o calitate bună a imaginii.

Sunet

În mod normal, nu dedic o secțiune separată „Audio” review-urilor de tablete, deoarece aceste dispozitive oferă, în general, sunet mediocru. În acest caz însă, lucrurile stau diferit. Tableta testată dispune de tehnologia Huawei Sound, dezvoltată în parteneriat cu experți în acustică. Pe scurt, aceasta se concentrează pe oferirea unei experiențe audio de înaltă calitate, imersive, cu: bass puternic și profund, sunet surround 360°, reproducere fidelă și claritate.

Bineînțeles, există opțiuni de personalizare pentru efectele sonore, precum 3D audio, Natural sau Auto.

Precizez că aceasta este tableta cu cel mai bun sunet pe care am testat-o până acum.

Baterie

Huawei MatePad Pro 12.2 dispune de o baterie impresionantă de 10.100 mAh, care asigură o autonomie ce acoperă fără probleme o zi întreagă de utilizare moderată, precum navigare web, apeluri video, desene, rularea de câteva clipuri video și luat de notițe.

Tableta suportă încărcare rapidă Turbo la 100 W, astfel încât ajunge la 85% în doar 40 de minute și la 100% în 55 de minute. De asemenea, oferă funcție de încărcare inversă cu fir la 7,5 W, utilă pentru alimentarea altor dispozitive.

Este important de precizat faptul că bateria este de tip Li-Po. Spre deosebire de bateriile Li-Ion, care au electrolit lichid, acestea au electrolit solid sau gel, ceea ce oferă siguranță sporită și o greutate mai redusă. În general, bateriile Li-Po au o durată de viață mai lungă și se pot încărca mai rapid, dar pot avea o densitate energetică ușor mai mică decât Li-Ion și sunt, de obicei, mai scumpe.

Concluzie

Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) se profilează ca un dispozitiv hibrid remarcabil, combinând eleganța unui design ultrasubțire și ușor cu performanța necesară pentru sarcini solicitante. Se distinge prin includerea în pachet a unor accesorii premium – tastatura Glide Keyboard și stylusul M-Pencil – care transformă tableta într-un instrument de productivitate versatil, ideal pentru călătorii.

Ecranul OLED PaperMatte oferă o experiență vizuală foarte bună, cu culori precise și reflexii reduse, iar tehnologia NearLink asigură o conectivitate ușoară cu dispozitivele compatibile. Chiar dacă absența din start a serviciilor Google preinstalate poate fi supărătoare pentru unii utilizatori, HarmonyOS 4.3, alături de soluții alternative și aplicații dedicate precum GoPaint sau Huawei Notes, compensează eficient, oferind un ecosistem robust și intuitiv.

Cu o autonomie impresionantă și încărcare rapidă, MatePad Pro 12.2 este o alternativă la laptopurile ultraușoare.

Pentru anumiți utilizatori, absența suportului pentru limba română la tastatura fizică se va dovedi a fi supărătoare și va necesita folosirea unor soluții alternative pentru scrierea corectă a textelor. De asemenea, utilizatorii trebuie să aibă nevoie să protejeze tastatura fizică, deoarece materialul fin al acesteia va atrage cu siguranță rapid murdărie sau pete de grăsime dacă mâinile nu sunt curate înainte de manipularea tabletei.

Tableta costă 4.999 lei. Până la 31 iulie, clienții care o vor achiziționa vor beneficia și de un cupon de reducere în valoare de 500 de lei. Totodată, în perioada promoției, tableta vine însoțită și de M-Pencil, încărcător de 66W și un mouse Huawei elegant.

Surse foto: TechRider, Huawei