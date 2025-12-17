Adâncurile oceanelor ascund mecanisme neobișnuite de fixare a carbonului, potrivit unui nou studiu cu implicații pentru climă, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oamenii de știință au descoperit că adâncurile oceanelor fixează carbonul în moduri ignorate mult timp, schimbând înțelegerea sistemului climatic al Pământului, scrie ScienceDaily.

Un nou studiu arată că microbi neașteptați joacă un rol major în captarea dioxidului de carbon mult sub zona luminată de soare.

Rolul esențial al oceanului în reglarea climei

Oceanul este cel mai mare rezervor natural de carbon al Pământului, absorbind aproximativ o treime din emisiile anuale de dioxid de carbon produse de oameni.

Pentru ca acest carbon să influențeze clima pe termen lung, el trebuie să ajungă din atmosferă în adâncurile oceanului.

Organismele microscopice conduc acest proces prin transformarea carbonului anorganic dizolvat în materie organică.

La suprafață domină planctonul fotosintetic, însă oamenii de știință știau că fixarea carbonului are loc și în apele întunecate.

Contestarea ipotezelor vechi despre microbii din adâncuri

Timp de decenii, cercetătorii au considerat că microorganismele adaptate la adâncurile oceanului (arhee) care folosesc amoniacul pentru a-și obține energia sunt principalii responsabili de fixarea carbonului în aceste zone.

Acești microbi își obțin energia din compuși ai azotului, nu din lumină solară, ceea ce le permite să funcționeze în întuneric.

Totuși, măsurătorile au indicat constant rate de fixare a carbonului mai mari decât ar putea susține energia bazată pe azot.

Această discrepanță i-a nedumerit pe cercetători și a sugerat că lipsea ceva esențial din modelele existente.

Un experiment scoate la iveală noi actori

Cercetători de la Universitatea California din Santa Barbara au testat cât carbon fixează cu adevărat arheele care oxidează amoniacul.

Ei au inhibat selectiv acești microbi în probe de apă adâncă, folosind o substanță care nu a afectat alte procese.

Ratele de fixare a carbonului au scăzut doar ușor, indicând că aceste arhee nu sunt principalii responsabili.

Rezultatele au indicat alți microbi, în special heterotrofi, drept agenți importanți ai fixării carbonului.

Regândirea rețelei trofice din adâncul oceanului

Heterotrofii consumă de obicei materie organică, însă studiul arată că pot absorbi direct și carbon anorganic.

Acest rol dublu înseamnă că ei contribuie semnificativ la fixarea carbonului, susținând totodată ecosistemul din adâncuri.

Oamenii de știință au acum dovezi cantitative că heterotrofii fixează o parte substanțială din carbonul oceanului profund.

Aceste descoperiri schimbă modul în care este înțeleasă baza rețelei trofice din adâncuri și rolul acesteia în stabilizarea climei.

Cercetătorii afirmă că studiul închide un gol de peste un deceniu în cunoașterea ciclului carbonului și deschide noi întrebări.

Viitoarele cercetări vor analiza modul în care carbonul fixat circulă prin rețelele trofice marine și interacționează cu alte cicluri chimice.