O echipă internațională de arheologi a identificat în centrul Chinei cele mai vechi unelte compozite cunoscute din Asia de Est. Descoperirea sugerează că hominizii care trăiau în regiune aveau capacități tehnologice și cognitive mult mai avansate decât se credea și ridică semne de întrebare asupra ideii că doar Homo sapiens ar fi putut produce astfel de obiecte sofisticate.

Unelte din piatră vechi de până la 160.000 de ani, care par să fi fost montate pe mânere din lemn sau alte materiale organice. Descoperirea, publicată în revista Nature Communications, contestă o teorie veche de zeci de ani potrivit căreia Asia de Est ar fi rămas în urma Africii și Europei în ceea ce privește evoluția tehnologică a uneltelor preistorice.

Artefactele au fost găsite la situl Xigou, din provincia Henan, unde arheologii au scos la iveală peste 2.600 de unelte litice. Analiza acestora arată că o parte erau create pentru a fi „înmănușate”, adică fixate într-un mâner, o inovație tehnologică importantă, care permitea aplicarea unei forțe mai mari și o utilizare mai eficientă, informează LiveScience.

O tehnologie avansată, apărută mult mai devreme decât se credea

„Identificarea acestor unelte oferă cele mai vechi dovezi cunoscute de unelte compozite din Asia de Est”, au explicat autorii studiului. Potrivit cercetătorilor, fixarea uneltei într-un mâner presupune planificare, mai multe etape de lucru și o bună înțelegere a materialelor, indicii ale unei gândiri complexe.

Analizele microscopice sugerează că uneltele erau folosite pentru prelucrarea plantelor, în special pentru perforarea lemnului sau a stufului. Deși multe dintre artefacte sunt de dimensiuni mici, sub 5 centimetri, ele au fost realizate prin tehnici elaborate, diferite de metodele simple de cioplire asociate până acum cu această perioadă în Asia.

Cine a realizat uneltele?

Un aspect esențial rămâne însă neclar: cine au fost autorii acestor unelte. În perioada în care acestea au fost realizate, în Asia de Est trăiau probabil mai multe specii umane.

„Nu putem spune cu certitudine dacă uneltele au fost realizate de Homo sapiens sau de alte specii, precum denisovanii sau Homo longi”, explică arheologul Ben Marwick, coautor al studiului. Descoperirea unor fosile sau a ADN-ului antic ar putea aduce răspunsuri în viitor.

Sfârșitul mitului „Asiei primitive”

Descoperirea contrazice așa-numita „Linie Movius”, o teorie formulată în anii 1940, care susținea că tehnologiile avansate ale uneltelor din piatră s-au dezvoltat doar în Africa și vestul Eurasiei, în timp ce Asia de Est ar fi rămas blocată la unelte simple.

„Această idee a dominat arheologia timp de peste o jumătate de secol și a creat o imagine falsă a Asiei de Est ca zonă culturală periferică”, spun cercetătorii. Noile date arată că hominizii din regiune erau perfect capabili de inovație și adaptare.