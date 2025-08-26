Cel mai misterios semnal radio receptat vreodată, semnalul „Wow!” din 1977, a fost analizat din nou / Datele recente indică faptul că a fost cu mult mai puternic decât se credea

Semnalul „Wow!”, înregistrat pentru prima dată în 1977, continuă să fascineze cercetătorii care caută inteligență extraterestră (SETI). Considerat unul dintre cele mai misterioase semnale radio detectate vreodată, acesta a fost recent analizat cu tehnologie modernă, iar rezultatele aduc informații surprinzătoare despre intensitatea și caracteristicile sale, anunță UniverseToday.

O echipă extinsă de cercetători și voluntari a folosit arhivele Observatorului Big Ear din Delaware, Ohio, unde semnalul a fost inițial înregistrat, pentru a analiza peste 75.000 de pagini de date originale prin recunoaștere optică a caracterelor și validare umană. Această metodă a permis o analiză detaliată, inaccesibilă în 1977 din cauza limitărilor tehnologiei computerizate.

Analiza a adus modificări semnificative ale unor caracteristici esențiale ale semnalului

Zona de unde ar fi putut proveni a fost restrânsă, fapt care a crescut posibilitiatea locației sale cu două treimi, se arată în studiul publicat deocamdată pe platforma ArXiv. Frecvența semnalului a fost ajustată de la 1420,4556 MHz la 1420,726 MHz, semn că sursa semnalului s-ar fi rotit mai rapid decât se credea anterior.

Cea mai importantă descoperire este însă puterea semnalului. Noua estimare arată că acesta a avut o densitate de flux de 250 Jansky (unitate de densitate spectrală a fluxului), mult mai mare decât valorile anterioare de 54–212 Jansky. În termeni simpli, semnalul a fost mult mai intens decât se credea, fapt care nu altceva decât să sporească misterul din jurul său.

Cel mai probabil, semnalul ar fi fost de origine astronomică

Cercetătorii au exclus sursele artificiale: nu existau televiziuni în funcțiune în Ohio la acel moment, iar sateliții nu ar fi putut genera un semnal atât de puternic. Luna era pe cealaltă parte a planetei, iar activitatea solară era scăzută, reducând șansele unui fenomen natural solar.

Cel mai probabil, semnalul ar fi fost de origine astronomică, iar cea mai credibilă explicație este un nor de hidrogen atomic neutru (HI). Aceste nori pot produce semnale radio înguste asemănătoare, însă niciodată la intensitatea record a semnalului „Wow!”.