Cele două fețe ale Lunii sunt mai diferite decât am crezut, arată noile probe aduse de China de pe partea ascunsă

Misiunea Chang’e 6 a Chinei, care a adus în iunie 2024 primele probe colectate vreodată de pe partea ascunsă a satelitului natural al Pământului, a dezvăluit diferențe majore între cele două emisfere lunare, subliniază un studiu publicat în revista Nature Geoscience, citat de Space.com.

Studiul, semnat de cercetători din China și Marea Britanie, arată că rocile din bazinul South Pole–Aitken, aflat pe fața nevăzută a Lunii, sunt cu aproximativ 100°C mai reci decât cele prelevate de NASA în cadrul misiunilor Apollo de pe partea vizibilă.

„Partea apropiată și partea îndepărtată a Lunii sunt foarte diferite la suprafață și, probabil, și în interior. Este unul dintre marile mistere ale Lunii”, explică Yang Li, coautor al studiului. „O numim Luna cu două fețe. Diferența de temperatură dintre mantaua celor două emisfere a fost de mult timp o ipoteză, dar acum avem primele dovezi clare, obținute din mostre reale.”

Un satelit cu două lumi

Fața vizibilă a Lunii este mai netedă și marcată de câmpii vulcanice întinse, în timp ce partea ascunsă are o crustă mai groasă, este muntoasă, marcată de prezența a numeroase cratere și lipsită de mari bazine cu lavă. Noile descoperiri arată că aceste contraste se extind și în interiorul satelitului.

Cercetătorii estimează că probele aduse de Chang’e 6 au o vechime de aproximativ 2,8 miliarde de ani și s-au format din lavă provenită din manta, la o temperatură de circa 1.100°C.

Diferențele ar putea fi explicate prin distribuția inegală a elementelor care produc căldură, precum uraniu, toriu, potasiu și pământuri rare. Dacă acestea s-au acumulat mai mult pe partea vizibilă a Lunii, ea ar fi rămas mai caldă și mai activă vulcanic.

Ipoteze despre o istorie violentă

Cum s-a produs acest dezechilibru rămâne o întrebare deschisă. Unele teorii sugerează că un impact masiv cu un asteroid ar fi redistribuit materialul din interior, altele că Luna ar fi avut un „frate geamăn” mai mic, care s-a contopit inegal, încălzind doar o parte. Atracția gravitațională a Pământului ar putea, la rândul ei, să fi jucat un rol.

„Aceste rezultate ne aduc mai aproape de înțelegerea celor două fețe ale Lunii. Diferențele nu se opresc la suprafață, ci pătrund adânc în interior”, spune Xuelin Zhu, coautor al cercetării.