Observațiile realizate cu telescopul spațial James Webb și cu Observatorul de raze X Chandra indică faptul că structurile cosmice masive s-au format mai rapid în Universul timpuriu decât sugerau până acum modelele teoretice, potrivit unui studiu citat de Reuters.

Cercetătorii au identificat un roi de galaxii aflat în formare la aproximativ un miliard de ani după Big Bang.

Structura observată conține cel puțin 66 de galaxii candidate, iar masa totală estimată a roiului este echivalentă cu aproximativ 20 de trilioane de stele de dimensiunea Soarelui. Descoperirea este notabilă deoarece roiurile de galaxii, unele dintre cele mai mari structuri din Univers, erau considerate imposibil de format într-o etapă atât de timpurie a evoluției cosmice.

„Un roi de galaxii este un ansamblu de galaxii, de obicei între câteva sute și câteva mii, încorporate într-un halou de gaz fierbinte și legate gravitațional de materia întunecată”, a explicat Akos Bogdan, astrofizician la Centrul de Astrofizică Harvard-Smithsonian și autor principal al studiului publicat în revista Nature.

Materia întunecată, care nu emite și nu reflectă lumină, reprezintă aproximativ 85% din materia Universului, restul fiind materia obișnuită, precum stelele și planetele. Existența sa este dedusă din efectele gravitaționale observate la scară mare, inclusiv din modul în care sunt menținute roiurile de galaxii.

Cercetătorii au descris structura observată drept un „proto-roi” care prezintă deja caracteristici asociate cu roiurile mature, precum un halou de gaz supraîncălzit și o distribuție centralizată a emisiilor de raze X. Structura datează dintr-o perioadă în care Universul avea aproximativ 7% din vârsta sa actuală, ceea ce contrazice estimările anterioare.

Potrivit modelelor cosmologice dominante, Universul nu ar fi trebuit să aibă atunci o densitate suficientă de galaxii pentru a permite formarea unui roi de asemenea dimensiuni. Până acum, cele mai vechi structuri comparabile observate datau de la aproximativ trei miliarde de ani după Big Bang.

„Descoperirile noastre oferă dovezi suplimentare pentru o creștere mai rapidă a structurii cosmice decât cea prevăzută de modelele actuale”, a declarat Gerrit Schellenberger, coautor al studiului. Acesta a adăugat că rezultatele se aliniază cu alte observații recente ale telescopului James Webb, care au identificat galaxii foarte luminoase și găuri negre supermasive existente la doar câteva sute de milioane de ani după Big Bang.

Galaxiile din proto-roi au fost identificate cu ajutorul telescopului James Webb, iar emisiile de raze X au fost confirmate de observatorul Chandra. „Combinația dintre datele obținute de Chandra și James Webb ne oferă o perspectivă unică asupra Universului timpuriu”, a mai precizat Schellenberger.