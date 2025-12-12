Un cercetător a detectat sute de cutremure în ghețarul „Doomsday” din Antarctica. Seismele pot fi provocate de ruperea gheții, dar există și numeroase necunoscute, a spus expertul. În plus, cele mai multe nu apar în statisticile mondiale, relatează Science Alert, citat de Mediafax.

Sute de cutremure au detectate la ghețarul „Doomsday” din Antarctica. Cutremurele glaciare sunt seisme care se produc în regiunile înghețate. Descoperite pentru prima dată în emisfera nordică în urmă cu peste 20 de ani, aceste cutremure se produc atunci când bucăți uriașe de gheață se rup și cad în mare.

Într-un nou studiu care va fi publicat în Geophysical Research Letters, cercetătorul prezintă dovezi ale sutelor de cutremure din Antarctica produse între 2010 și 2023. Cele mai multe au apărut la capătul oceanic al ghețarului Thwaites, așa-numitul ghețar Doomsday, care ar putea face ca nivelul mării să crească rapid dacă s-ar prăbuși.

Un cutremur glaciar se formează atunci când bucăți de gheață cad în ocean. Bucățile uriașe se răstoarnă în apă și apoi se ciocnesc violent cu ghețarul „mamă”. Ciocnirea generează vibrații mecanice puternice ale solului, sau unde seismice, care se propagă la mii de kilometri distanță.

Cutremurele glaciare sunt unice deoarece nu generează unde seismice de înaltă frecvență. De aceea, cutremurele glaciare au fost descoperite relativ recent. Majoritatea cutremurelor glaciare detectate până acum au fost localizate în apropierea capetelor ghețarilor din Groenlanda, cea mai mare calotă glaciară din emisfera nordică.

Cutremurele glaciare din Groenlanda au o magnitudine relativ mare. Cele mai mari sunt similare cu cele cauzate de testele nucleare efectuate de Coreea de Nord în ultimele două decenii. De asemenea, evenimentele din Groenlanda variază în funcție de anotimpuri, apărând mai des la sfârșitul verii. Totodată, au devenit mai frecvente în ultimele decenii. Semnele pot fi asociate cu o rată mai rapidă a încălzirii globale în regiunile polare.

Cutremurele s-au produs în două zone, în apropierea ghețarilor Thwaites și Pine Island. Ghețarul Thwaites, numit și Ghețarul Doomsday, ar ridica nivelul mării la nivel global cu trei metri dacă se va scufunda.

Al doilea cel mai mare grup de cutremure a avut loc în apropierea ghețarului Pine Island. Totuși, acestea au fost localizate în mod constant la 60-80 de kilometri de malul apei, așa că este puțin probabil să fi fost cauzate de răsturnarea aisbergurilor. În acest caz, evenimentele sunt enigmatice și necesită cercetări ulterioare, a fost concluzia cercetătorului.