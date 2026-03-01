O echipă internațională de cercetători propune o abordare revoluționară pentru a asigura viitorul îndepărtat al omenirii. Într-un studiu publicat în revista Habitable Planet, oamenii de știință susțin că civilizația trebuie să studieze în mod sistematic cum poate supraviețui specia noastră chiar și pe parcursul a milioane de ani.

Noul domeniu interdisciplinar, denumit Dinamicile Viitorului „ar integra geodinamica, știința climei, ecologia, economia și modelarea socială pentru a simula posibile viitoruri pe perioade de zeci de mii până la milioane de ani”, explică cercetătorii. „În loc să prezică rezultate exacte, scopul este identificarea traiectoriilor sigure și a punctelor critice de evitat.”

Omenirea, o specie unică și prețioasă

Homo sapiens există de aproximativ 200.000 – 300.000 de ani, iar în natură speciile trăiesc în medie între 1 și 11 milioane de ani. Însă progresul industrial a adus cu sine probleme fără precedent: poluare, degradarea biodiversității, războaie și boli cronice. În fața noastră se află acum amenințări majore precum schimbările climatice accelerate, pandemiile naturale sau create de om, atacurile cibernetice și inteligența artificială.

Cercetătorii subliniază că viața inteligentă ar putea fi extrem de rară în galaxie. Condițiile precise pentru evoluția acesteia – orbitale, planetare, atmosferice și geologice – sunt foarte rare, și sunt prezente în mai puțin de 0,2% dintre lumile locuibile. „Specia noastră este prețioasă și avem datoria de a asigura supraviețuirea pe termen lung a civilizației noastre, pentru binele galaxiei și al urmașilor noștri”, se arată în studiu.

Cum putem planifica un viitor de milioane de ani

Dinamicile Viitorului se bazează pe analiza interacțiunilor pe termen lung dintre Pământ și civilizația umană: de la tectonica plăcilor și evoluția climei, la biosferă, exosferă și societate. Domeniul urmărește să contracareze tiparele comportamentale moștenite, precum tribalismul, violența reactivă sau gândirea pe termen scurt, care pot pune în pericol supraviețuirea civilizației.

Cercetătorii recomandă politici care să privilegieze stabilitatea pe termen lung în fața câștigurilor imediate, să reducă riscurile catastrofale globale și să promoveze traiectorii sustenabile, cu adaptare continuă și reziliență. De asemenea, ei propun crearea unor metrici pe termen lung și a unui limbaj care să poată fi înțeles de locuitorii viitorului îndepărtat.

O misiune de lungă durată

Autorii studiului subliniază că această inițiativă nu este utopică, ci o necesitate care poate dura mai multe generații. Ei avertizează că, la fel cum civilizația Maya s-a prăbușit în doar 50 de ani din cauza unor factori negativi combinați, și omenirea se poate confrunta cu riscuri existențiale dacă nu planifică supraviețuirea pe termen foarte lung.

„Supraviețuirea pe termen lung a civilizației umane este fundamentul pe care se sprijină toate celelalte aspirații , și este o misiune demnă de cele mai mari eforturi ale noastre”, concluzionează cercetătorii.