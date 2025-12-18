China conduce cercetarea în aproape 90% dintre tehnologiile considerate esențiale pentru „sporirea sau protejarea intereselor naționale”, arată un raport al Australian Strategic Policy Institute (ASPI), un think tank independent. Analiza include 74 de tehnologii actuale și emergente, de la energie nucleară și biologie sintetică, până la sateliți mici. În opt dintre aceste domenii, Statele Unite rămân lideri, printre care se numără calculul cuantic și geoingineria, informează prestigioasa revistă Nature.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Rezultatele marchează o inversare spectaculoasă comparativ cu începutul secolului, atunci, SUA conducea peste 90% dintre tehnologiile analizate, în timp ce China se afla în fruntea a mai puțin de 5% dintre ele.

Experții subliniază că progresul chinez în cercetare și publicare științifică a fost unul rapid și consistent. „Este remarcabil să vezi cât de avansată este China în atât de multe domenii comparativ cu Statele Unite”, spune Ilaria Mazzocco, cercetătoare la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Predominanța în tehnologii emergente

Potrivit lui Wang Yanbo, cercetător în politici științifice la Universitatea din Hong Kong, dominanța Chinei se manifestă mai ales în tehnologiile noi, unde s-a concentrat efortul național, și mai puțin în domenii consolidate, cum ar fi microcipurile. Analiza ASPI s-a bazat pe o bază de date de peste nouă milioane de publicații internaționale, clasificate în funcție de cele mai citate lucrări realizate între 2020 și 2024.

În mod particular, China depășește SUA în cercetarea cloud și edge computing, tehnologii esențiale pentru inteligența artificială. „Acest lucru reflectă probabil urgența cu care Beijingul implementează AI în aplicații reale”, afirmă David Lin, specialist în securitate națională și tehnologie.

Limite și avertismente

Specialiștii atrag însă atenția că analiza ASPI reflectă doar dinamica academică și nu oferă o imagine completă asupra capacității de inovare, producție și succes comercial. „Un volum mare de publicații nu garantează performanță inginerescă sau fiabilitatea tehnologiilor”, spune Lin, care oferă exemplul motoarelor avansate pentru aeronave. Deși China conduce cercetarea, acestea nu ating încă nivelul modelelor americane sau europene.

Jenny Wong-Leung, data scientist la ASPI, avertizează însă că rezultatele evidențiază riscul ca democrațiile să piardă avantajele construite în domenii de frontieră, esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor cheie ale viitorului.