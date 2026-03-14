China a acordat aprobarea pentru primul său implant creier-computer (BCI) destinat uzului comercial, un pas important în dezvoltarea tehnologiilor neuro-digitale, potrivit Reuters și Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Produsul, dezvoltat de compania Neuracle Technology, este destinat pacienților adulți cu paralizie parțială cauzată de leziuni ale măduvei spinării.

Implantul Neuracle include senzori cerebrali implantați, o mănușă robotică, instrumente chirurgicale speciale, algoritmi de decodare a semnalelor cerebrale și software pentru testare și management clinic.

Studiile clinice realizate pe aproximativ 36 de pacienți au demonstrat că sistemul poate îmbunătăți capacitatea acestora de a ține și apuca obiecte.

Dispozitivul este însă autorizat doar pentru persoanele care păstrează funcționalitate la nivelul brațului superior, limitând aria de aplicabilitate.

Aprobarea poziționează China înaintea unor competitori americani, precum Neuralink. Deși Neuralink a realizat primul implant uman în 2024, compania nu deține încă licență pentru comercializare.

Spre deosebire de implanturile mai avansate, capabile să permită pacienților complet paralizați să comunice digital, dispozitivul Neuracle are mai puține canale de detectare a semnalelor și este poziționat în afara membranei externe a creierului.

Autoritățile chineze consideră tehnologiile BCI drept o industrie strategică a viitorului și le sprijină prin finanțare publică, facilități pentru testare clinică și suport instituțional. Acest demers face parte din planul cincinal recent al Chinei, care vizează consolidarea poziției țării ca lider global în domeniul neuro-tehnologiilor.